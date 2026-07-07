Campaña solidaria: merendero Pan de Vida recibe donaciones; "no es fácil, hay que lucharla", dijo fundadora

El merendero Pan de Vida está ubicado en Manga rural, en el asentamiento Casona Rosada, donde viven 50 familias. Asisten unos 40 niños desde el año hasta adolescentes.

Funciona desde hace 10 años los lunes, miércoles y viernes a partir de la hora 17.00.

María Pérez junto a voluntarios, son los encargados de que todo se lleve adelante. "La idea es que ellos puedan venir aquí y compartir, no solo venir a comer o a tomar una leche calentita, el venir y ver todo impecable, todo limpito; los recibimos con mucho amor, con mucho sacrificio todo lo que se hace aquí", dijo.

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Y agregó: "Ellos se sientes cómodos como en su casa, o mejor quizás".

Al principio el merendero funcionaba en el galponcito de su casa, era el sueño de María, que contó que vivió mucho tiempo en un hogar; ahí nació su sueño de tener un lugar para darle de comer a los niños.

"No es fácil, hay que lucharla, es mucho sacrificio, pero sí se puede y siempre contaba a las compañeras de ese deseo de amor al prójimo de poder ayudar a otras, a quien más necesita", comentó.

Y añadió: "He tenido varias generaciones acá, hoy puedes ver que ya son mamás, papás y que traen a sus bebés. Yo siento en el corazón que la semillita se pudo poner, que cayó en buena tierra (...) ver eso me llena de orgullo, me llena el corazón".

En el merendero funcionan talleres de costura, escritura, lectura, matemáticas, historia, biología, a los que no solo asisten los niños, sino que lo hacen también mayores.

Verónica Niche, es voluntaria, pertenece al sindicato de la Pilsen y está encargada de los talleres. En diálogo con Subrayado que entre todos trabajan para brindar oportunidades.

"Seguimos trabajando en formar comunidad, en formar comunidad, en crear sentido de pertenencia, enseñar el concepto de la solidaridad, que lo usen, que lo quieran y que lo cuiden y es muy importante porque es un centro de referencia. Nos hacen falta muchas cosas, pero apostamos en mejorar todos los días", expresó.

El merendero recibe donaciones en Canal 10, Lorenzo Carnelli 1234. Se reciben alimentos no perecederos como leche en polvo, arroz, polenta, fideos.