Rapiñaron y amenazaron con un arma a un polícia de particular que caminaba con su hermano, en Malvín Norte

Un policía de particular y su hermano fueron rapiñados en las últimas horas en la intersección de Dobrich y Mataojo, en el barrio Malvín Norte.
Información a la que accedió Subrayado indica que ambos circulaban por dichas calles cuando, desde atrás de una volqueta, salieron dos delincuentes que los amenazaron con un arma de fuego tipo revólver, exigiéndoles sus pertenencias.
Los individuos se dieron a la fuga efectuando un disparo al aire. No hubo personas lesionadas.
El funcionario policial no llevaba consigo su arma de reglamento.
La rapiña quedó registrada en las cámaras del Ministerio del Interior. Trabaja en el caso personal de la Seccional 15, GRT y personal del Área de Investigaciones.
