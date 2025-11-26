Una camioneta tomó fuego en la tarde de este miércoles en la zona del Palacio Legislativo.
Camioneta tomó fuego en la zona del Palacio Legislativo; conductor logró salir a tiempo
El vehículo se incendió en la parte delantera y rápidamente, debido al viento, las llamas se propagaron por hacia el interior del mismo.
La periodista de Subrayado, Verónica Chevalier, informó desde el lugar que el conductor logró salir antes del inicio del foco.
El viento reinante hizo que las llamas se propagaran rápidamente por todo el vehículo.
Bomberos trabajaron en la zona en tareas de extinción.
Al momento se desconocen las causas del incendio.
