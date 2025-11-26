Camioneta tomó fuego en la zona del Palacio Legislativo; conductor logró salir a tiempo

Una camioneta tomó fuego en la tarde de este miércoles en la zona del Palacio Legislativo.

La periodista de Subrayado, Verónica Chevalier, informó desde el lugar que el conductor logró salir antes del inicio del foco.

El viento reinante hizo que las llamas se propagaran rápidamente por todo el vehículo.

Bomberos trabajaron en la zona en tareas de extinción. Al momento se desconocen las causas del incendio. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1993789345745260847&partner=&hide_thread=false #AHORA | Bomberos trabaja en la extinción de las llamas. El conductor salió del vehículo antes de tiempo. pic.twitter.com/BiMrhIDCZN — Subrayado (@Subrayado) November 26, 2025

