Camioneta con cigarrillos de contrabando fue perseguida por Aduanas y su conductor detenido tras caer en arroyo

Camioneta incautada por Aduanas. Foto: Eugenia Sconamiglio.

Un hombre fue detenido tras conducir una camioneta con cargamento de cigarrillos paraguayos de contrabando y caer en un arroyo en el medio de una persecución.

Personal de Aduanas estaba investigando un caso de contrabando de cigarros y en ese marco empezó a seguir a una camioneta Ford Ranger que circulaba por avenida de las Instrucciones, con una gran carga.

Hubo una persecución, los vehículos ingresaron por camino por Benito Berges, y de allí, en un descampado. La camioneta cayó a una especie de arroyo de la zona y se detuvo al único ocupante.

Aduanas incautó el vehículo y los mercadería, totalizando, primariamente, en 3 millones de pesos.

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