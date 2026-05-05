Un hombre fue detenido tras conducir una camioneta con cargamento de cigarrillos paraguayos de contrabando y caer en un arroyo en el medio de una persecución.
Camioneta con cigarrillos de contrabando fue perseguida por Aduanas y su conductor detenido tras caer en arroyo
La incautación de mercadería y vehículo está valuada en unos 3 millones de pesos. El detenido era el único ocupante de la camioneta.
Personal de Aduanas estaba investigando un caso de contrabando de cigarros y en ese marco empezó a seguir a una camioneta Ford Ranger que circulaba por avenida de las Instrucciones, con una gran carga.
Hubo una persecución, los vehículos ingresaron por camino por Benito Berges, y de allí, en un descampado. La camioneta cayó a una especie de arroyo de la zona y se detuvo al único ocupante.
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Aduanas incautó el vehículo y los mercadería, totalizando, primariamente, en 3 millones de pesos.
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