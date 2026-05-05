RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR CAMINO BENITO BERGES

Camioneta con cigarrillos de contrabando fue perseguida por Aduanas y su conductor detenido tras caer en arroyo

La incautación de mercadería y vehículo está valuada en unos 3 millones de pesos. El detenido era el único ocupante de la camioneta.

Camioneta incautada por Aduanas. Foto: Eugenia Sconamiglio.&nbsp;

Camioneta incautada por Aduanas. Foto: Eugenia Sconamiglio. 

Un hombre fue detenido tras conducir una camioneta con cargamento de cigarrillos paraguayos de contrabando y caer en un arroyo en el medio de una persecución.

Personal de Aduanas estaba investigando un caso de contrabando de cigarros y en ese marco empezó a seguir a una camioneta Ford Ranger que circulaba por avenida de las Instrucciones, con una gran carga.

Hubo una persecución, los vehículos ingresaron por camino por Benito Berges, y de allí, en un descampado. La camioneta cayó a una especie de arroyo de la zona y se detuvo al único ocupante.

aduanas incauto gran variedad de productos para barberias ingresados de contrabando por 1.500.000 pesos
Seguí leyendo

Aduanas incautó gran variedad de productos para barberías ingresados de contrabando por 1.500.000 pesos

Aduanas incautó el vehículo y los mercadería, totalizando, primariamente, en 3 millones de pesos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
Aviso especial

Inumet advierte por tormentas fuertes desde este martes y la formación de un ciclón: lluvia, viento y frío
COMUNICADO

Equipo que asiste a Moisés Martínez informó sobre su estado de salud y lo que pasó con el arresto domiciliario
EL PLAZO ES DE TRES DÍAS

MSP apelará la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a Gonzalo Moratorio

Te puede interesar

Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria para personas en situación de calle, ante aviso de Inumet video
comienza a regir el jueves

Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria para personas en situación de calle, ante aviso de Inumet
Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles
Policiales

Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles
Murió en Dolores un adolescente de 15 años: tenía problemas de salud por secuelas de lesiones que sufrió en el tornado de 2016 video
SORIANO

Murió en Dolores un adolescente de 15 años: tenía problemas de salud por secuelas de lesiones que sufrió en el tornado de 2016

Dejá tu comentario