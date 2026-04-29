Aduanas incautó gran variedad de productos para barberías ingresados de contrabando por 1.500.000 pesos

Personal de Aduanas incautó gran cantidad de productos para barberías por un valor de 1.500.000 pesos en un control de ruta realizado en el kilómetro 426,500 de la ruta 5 en el departamento de Rivera.

Funcionarios de la Aduana Móvil Regional Norte interceptaron una camioneta que circulaba hacia el sur. Al realizar la inspección, los funcionarios encontraron gran variedad de productos ingresados ilegalmente al país.

Entre la mercadería incautada, se encontraron cuellos higiénicos, luminarias, rasuradores, láminas de afeitar, espejos, difusores para secador, tijeras, champú, rociadores, brochas, repuestos para rasuradoras y kit rasuradores.

La Justicia de Rivera dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo. Todo valuado en un millón y medio de pesos.

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