RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIVERA

Aduanas incautó gran variedad de productos para barberías ingresados de contrabando por 1.500.000 pesos

Fue durante un control de ruta realizado en el kilómetro 426,500 de la ruta 5 en Rivera cuando el personal inspectivo detuvo al conductor de una camioneta que circulaba hacia el sur.

incautacion-aduanas-productos-barberia-rivera

Personal de Aduanas incautó gran cantidad de productos para barberías por un valor de 1.500.000 pesos en un control de ruta realizado en el kilómetro 426,500 de la ruta 5 en el departamento de Rivera.

Funcionarios de la Aduana Móvil Regional Norte interceptaron una camioneta que circulaba hacia el sur. Al realizar la inspección, los funcionarios encontraron gran variedad de productos ingresados ilegalmente al país.

Entre la mercadería incautada, se encontraron cuellos higiénicos, luminarias, rasuradores, láminas de afeitar, espejos, difusores para secador, tijeras, champú, rociadores, brochas, repuestos para rasuradoras y kit rasuradores.

taxista embistio a una mujer de 73 anos en la esquina de bulevar artigas y 8 de octubre
Seguí leyendo

Taxista embistió a una mujer de 73 años en la esquina de bulevar Artigas y 8 de Octubre

La Justicia de Rivera dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo. Todo valuado en un millón y medio de pesos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CÓMO COLABORAR

"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"
en india

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
18 de julio y requena

Choque entre patrullero que asistía a un llamado y una camioneta en 18 de Julio: tránsito cortado hacia el Centro
ONE618

Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social
LAS FIGURITAS DE 2026

Álbum del Mundial se imprime por primera vez en Uruguay, "el país que tiene consumo per cápita más alto del mundo"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. video
HOMICIDIO E INCENDIO

Condenaron a 30 años de cárcel a siete reclusos por incendio de 2024 en Comcar que dejó seis muertos y uno grave
Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.
LA VÍCTIMA TENÍA 31 AÑOS

Imputaron al adolescente de 16 años por homicidio del delivery en Carrasco Norte
Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
MALDONADO

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia

Dejá tu comentario