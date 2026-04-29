Personal de Aduanas incautó gran cantidad de productos para barberías por un valor de 1.500.000 pesos en un control de ruta realizado en el kilómetro 426,500 de la ruta 5 en el departamento de Rivera.
Aduanas incautó gran variedad de productos para barberías ingresados de contrabando por 1.500.000 pesos
Fue durante un control de ruta realizado en el kilómetro 426,500 de la ruta 5 en Rivera cuando el personal inspectivo detuvo al conductor de una camioneta que circulaba hacia el sur.
Funcionarios de la Aduana Móvil Regional Norte interceptaron una camioneta que circulaba hacia el sur. Al realizar la inspección, los funcionarios encontraron gran variedad de productos ingresados ilegalmente al país.
Entre la mercadería incautada, se encontraron cuellos higiénicos, luminarias, rasuradores, láminas de afeitar, espejos, difusores para secador, tijeras, champú, rociadores, brochas, repuestos para rasuradoras y kit rasuradores.
Seguí leyendo
Taxista embistió a una mujer de 73 años en la esquina de bulevar Artigas y 8 de Octubre
La Justicia de Rivera dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo. Todo valuado en un millón y medio de pesos.
Temas de la nota
Lo más visto
CÓMO COLABORAR
"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"
en india
Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
18 de julio y requena
Choque entre patrullero que asistía a un llamado y una camioneta en 18 de Julio: tránsito cortado hacia el Centro
ONE618
Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social
LAS FIGURITAS DE 2026
Dejá tu comentario