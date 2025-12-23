Camión se desvió de senda y chocó otros tres vehículos en ruta 15 de Rocha; cuatro personas fueron trasladadas

Fueron seis las personas que resultaron involucradas en el siniestro. El conductor del camión, de 50 años, y un joven de 18 años que viajaba con él; el primero con politraumatismo moderado y el segundo leve. Una mujer de 40 años y una adolescente de 13 que iban en el auto que sufrió mayores destrozos; la mayor sufrió politraumatismo y la adolescente lesiones leves. Otra mujer de 42 años en el otro auto, que resultó ilesa, y el conductor de una camioneta de OSE, que también resultó ileso.