SINIESTRO CON LESIONADOS

Camión se desvió de senda y chocó otros tres vehículos en ruta 15 de Rocha; cuatro personas fueron trasladadas

En total hubo seis personas afectadas en el siniestro que ocurrió a las 12:50 de este martes, a la altura del kilómetro 19,500.

siniestro-ruta-rocha-willan
SINIESTRO-ROCHA-MULTIPLE-CAMION-CAMIONETA-WILLAN
SINIESTRO-CAMION-ROCHA-1-WILLAN

Un siniestro múltiple se registró este martes, sobre las 13:00 horas, en la ruta 15 de Rocha.

Un camión que iba a la altura del kilómetro 19,500, se atravesó de senda y terminó impactando contra tres vehículos más que venían en sentido contrario.

Fueron seis las personas que resultaron involucradas en el siniestro. El conductor del camión, de 50 años, y un joven de 18 años que viajaba con él; el primero con politraumatismo moderado y el segundo leve. Una mujer de 40 años y una adolescente de 13 que iban en el auto que sufrió mayores destrozos; la mayor sufrió politraumatismo y la adolescente lesiones leves. Otra mujer de 42 años en el otro auto, que resultó ilesa, y el conductor de una camioneta de OSE, que también resultó ileso.

un motociclista de 71 anos esta grave tras chocar contra una camion detenido y ser embestido por una camioneta
Un motociclista de 71 años está grave tras chocar contra una camión detenido y ser embestido por una camioneta

Cuatro personas fueron trasladadas a un centro asistencial.

siniestro-ruta-rocha-willan
SINIESTRO-ROCHA-MULTIPLE-CAMION-CAMIONETA-WILLAN
