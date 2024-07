"Caminos cruzados", "Volver a la luz", Deadpool & Wolverine" y "Golpe de suerte en París": los recomendados de cine

La otra novedad es el estreno nacional, una ópera prima de dos realizadores y guionistas Alejandro Rochi y Marco Bentancor. Una mujer que enfrenta el desafío de ser madre tras quedar ciega. Relata sus días más dramáticos. La ceguera provoca el miedo en su rol de madre. No es una trama melodramática, solo habla de los problemas de la ceguera y sus efectos en su entorno. Invita al espectador a comprender ese mundo que no se puede ver. La película se exhibe en Cinemateca y sala B del Sodre.

"DEADPOOL & WOLVERINE"

Y retorna Marvel, con mucha acción, humor y dos cotizadas estrellas. Un circo de pistas intrigantes y comentarios humorísticos, buena química de sus intérpretes, con personajes ahora más cerca de los cómics, empezando por el traje amarillo clásico.

"GOLPE DE SUERTE EN PARÍS"

Woody Allen siempre es noticia. Es sabido que no puede pisar Estados Unidos por las denuncias de su expareja, Mia Farrow, inclusive la hija de ambos. El Festival de Cannes no quiso presentar este año su nueva película, pero el certamen de Venecia miró para los costados las conocidas denuncias contra el cineasta, cuyos films los rueda ahora en Europa. Es la película número 50 de Allen. El público italiano originó un gran tumulto de protestas por la presencia del cineasta en la alfombra roja del Festival de Venecia. Esta nueva comedia dramática, es su primer film hablado en francés, cuyo escenario principal es París. La trama es un encuentro casual, viejos compañeros de estudios. Él, disfruta de una vida bohemia y ella, es una mujer casada de la clase alta parisina. La tranquila existencia de la joven se derrumba por el cruce y surgimiento de este nuevo amor. El triángulo amoroso está servido, pero Allen disfruta incursionando, no solamente en la relación, sino también en el crimen, recordándonos que no siempre controlamos nuestro destino. Obra menor del realizador, pero no deja de ser entretenida, con buen elenco, y hasta la aparición de la madre de la joven con impulsos de sospecha sobre lo que ocurre.