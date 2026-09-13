Caminera y Aviación Policial incautaron mercadería y vehículos de contrabando valuados en más de $3.000.000

Dirección Nacional de Aduanas

Policía Caminera y Aviación Policial incautaron mercadería y vehículos de contrabando por más de $3.000.000, en distintos operativos en el lapso de un mes.

Los mismos se dieron en destacamentos de Durazno, Treinta y Tres, Maldonado, Bella Unión y Salto y su valor comercial exacto fue de $3.142.372.

En este sentido, en el departamento de Rivera, los efectivos interceptaron una camioneta cargada con mercadería en presunta infracción aduanera luego de que su conductor se diera a la fuga durante un control de rutina.

El operativo incluyó un seguimiento por ruta 29 con apoyo aéreo de un helicóptero de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional. La persecución finalizó en un camino rural próximo al kilómetro 2, donde detuvieron al conductor e inspeccionaron el vehículo. Lograron incautar bebidas alcohólicas, carnes, embutidos, verduras, lácteos y productos de almacén.

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