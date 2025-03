Caminar por Paysandú con más de 40 grados: "Es horrible, todo quema", y "el calor existe pero tenés que llevarlo con alegría"

Dijo que pasa las horas “escapando del Sol, poniéndose protector y tomando mucha agua”.

Otro vecino dijo que “no hay forma de sobrellevar este calor si no es con la cabeza”, en referencia a no repetir una y otra vez la frase “qué calor que hace”. “El calor existe pero tenés que llevarlo con alegría porque no te queda otra”, comentó.

Finalmente, una joven señaló que en estos días el aire acondicionado se vuelve “una necesidad” más que un lujo, y se puso en el lugar de las familias que no pueden acceder a este electrodoméstico y sufren las altas temperaturas (y las bajas, cuando hace mucho frío).