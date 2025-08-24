Cambios en el transporte y otros servicios durante el feriado del 25 de agosto en Uruguay

Este lunes es 25 de agosto, por lo que es feriado en Uruguay por el Día de la Declaratoria de la Independencia. Se cumplen 200 años. Con el feriado, vienen cambios en el transporte público y también en otros servicios, como la recolección de residuos.

El Sistema de Transporte Metropolitano funcionará este feriado, pero con horario especial que significa menos ómnibus y que comienza a mermar a las 19:00 horas de este domingo. La página oficial indica para cada línea, eligiendo la opción "horario especial" en el siguiente link .

También se verá afectada la limpieza y recolección de residuos, que "se retomará con normalidad" desde la noche de lunes, a las 22:00, por lo que la comuna solicita que se depositen después de las 19:00 horas. Los ecocentros estarán cerrados.

"El servicio telefónico 092 250 260 para reportar problemas de limpieza se brindará con normalidad contemplando la posibilidad de que haya alguna demora en función de la demanda", señala la comuna.

Espacios públicos y oficinas

Las policlínicas barriales estarán cerradas.

Los parques como Villa Dolores, el Jardín Botánico o el Lecocq estarán cerrados. Abrirá el de Punta Espinillo de 8:00 a 18:00 horas.

El mirador panorámico de la Intendencia de Montevideo, abrirá de 10:00 a 18:00 horas. El Espacio Modelo, de 9:00 a 22:00, pero sin talleres ni actividades.

También abrirá normalmente el Mercado Agrícola, de 9:00 a 22:00.

Cierran los museos municipales.

Los cementerios Buceo, Central y Parque del Norte, abrirán de de 8:00 a 17:00 h. El del Cerro y el de La Teja, de 8:00 a 16:00 h.