RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA

Cambios en el transporte y otros servicios durante el feriado del 25 de agosto en Uruguay

La Intendencia de Montevideo avisó a la ciudadanía que la recolección de residuos se retomará a las 22:00 horas del lunes.

taxi-omnibus-cutcsa-18-de-julio-transporte-paro-posible

Este lunes es 25 de agosto, por lo que es feriado en Uruguay por el Día de la Declaratoria de la Independencia. Se cumplen 200 años. Con el feriado, vienen cambios en el transporte público y también en otros servicios, como la recolección de residuos.

Los ómnibus

El Sistema de Transporte Metropolitano funcionará este feriado, pero con horario especial que significa menos ómnibus y que comienza a mermar a las 19:00 horas de este domingo. La página oficial indica para cada línea, eligiendo la opción "horario especial" en el siguiente link.

La limpieza

También se verá afectada la limpieza y recolección de residuos, que "se retomará con normalidad" desde la noche de lunes, a las 22:00, por lo que la comuna solicita que se depositen después de las 19:00 horas. Los ecocentros estarán cerrados.

pasivos de bps que deban operarse los ojos tendran transporte gratuito a mas de 250 km de montevideo
Seguí leyendo

Pasivos de BPS que deban operarse los ojos tendrán transporte gratuito a más de 250 km de Montevideo

"El servicio telefónico 092 250 260 para reportar problemas de limpieza se brindará con normalidad contemplando la posibilidad de que haya alguna demora en función de la demanda", señala la comuna.

Espacios públicos y oficinas

Las policlínicas barriales estarán cerradas.

Los parques como Villa Dolores, el Jardín Botánico o el Lecocq estarán cerrados. Abrirá el de Punta Espinillo de 8:00 a 18:00 horas.

El mirador panorámico de la Intendencia de Montevideo, abrirá de 10:00 a 18:00 horas. El Espacio Modelo, de 9:00 a 22:00, pero sin talleres ni actividades.

También abrirá normalmente el Mercado Agrícola, de 9:00 a 22:00.

Cierran los museos municipales.

Los cementerios Buceo, Central y Parque del Norte, abrirán de de 8:00 a 17:00 h. El del Cerro y el de La Teja, de 8:00 a 16:00 h.

Temas de la nota

Lo más visto

Mujer policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
Ambas fallecieron en el lugar

Mujer policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200

Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
incautación en lezica

Adolescente imputado tras incautación de 27 kilos de droga y cargadores; es hijo de una policía
BOMBEO INTERRUMPIDO DESDE EL 3

17 buzos trabajarán a 22 metros de profundidad y totalmente a oscuras para reparar la boya petrolera
RECLAMÓ RECURSOS

Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses

Te puede interesar

Nos toca hacer una pausa: buque de la expedición Uruguay Sub200 vuelve a puerto por fallas técnicas
CIENTÍFICOS URUGUAYOS

"Nos toca hacer una pausa": buque de la expedición Uruguay Sub200 vuelve a puerto por fallas técnicas
Controles en el tránsito por la Noche de la Nostalgia desde las 19:00 horas: los detalles video
MONTEVIDEO

Controles en el tránsito por la Noche de la Nostalgia desde las 19:00 horas: los detalles
Fiestas de la Noche de la Nostalgia: 134 propuestas autorizadas y los controles que hará la IMM video
MONTEVIDEO

Fiestas de la Noche de la Nostalgia: 134 propuestas autorizadas y los controles que hará la IMM

Dejá tu comentario