La Policía detuvo en las últimas horas a un hombre en el marco de la investigación por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero, que se suma al ya detenido el miércoles de noche y que se espera sea imputado este viernes de tarde por la fiscal de estupefacientes Angelita Romano.
Atentado a Mónica Ferrero: nuevo detenido en las últimas horas será conducido a fiscalía
Según las fuentes consultadas por Subrayado, este nuevo detenido sería uno de los que participó directamente del atentado a la fiscal general Mónica Ferrero. El detenido del miércoles de noche puede ser imputado hoy.
La detención de este viernes fue confirmada a Subrayado por fuentes del Ministerio del Interior. Según las fuentes consultadas, este nuevo detenido tendría participación directa en el ataque a Ferrero. Sería, entonces, uno de los autores materiales del atentado. El otro, de confirmarse ante la Justicia en las próximas horas, sería el detenido el miércoles de noche.
Por este ataque, ocurrido el domingo 28 de setiembre de madruga en la casa de Ferrero, ya fue imputado y enviado a prisión un delincuente señalado como cómplice al participar en la logística y armado del atentado. Era el conductor del vehículo en el escaparon los delincuentes.
Imputaron a los dos detenidos por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
Fue imputado, entre otros delitos, por asociación para delinquir.
Dejá tu comentario