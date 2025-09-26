Mirá los desvíos de tránsito y transporte en Centro y Aguada por la Marcha de la Diversidad

La Marcha por la Diversidad se realiza en la tarde de este viernes en el Centro y Aguada, en Montevideo. Es una convocatoria multitudinaria que promueve la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+. Este año la consigna es “Si hay derechos, ¡que se note!”.
Los desvíos son desde las seis de la tarde por la marcha, que irá desde la plaza Cagancha, a la 1° de Mayo.
La actividad es organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Montevideo.
La marcha va desde la plaza Cagancha y hasta la plaza 1° de Mayo, frente al Palacio Legislativo. Desde las 18:00 habrá desvíos en el tránsito y transporte de pasajeros en esas zonas, y durante el trayecto por Avenida del Libertador.
Desvíos de tránsito.
Hacia la Ciudad Vieja, el desvío será por las calles Cerro Largo, Uruguay, Colonia y 18 de Julio.
Salida de Ciudad Vieja: Galicia, Paysandú, Mercedes y 18 de Julio.
Quienes ingresan del noroeste por Agraciada, San Martín, Marcelino Sosa y Gral. Flores, al llegar al Palacio Legislativo desvío por Colombia hacia Rondeau y Paraguay y conectar con Libertador hacia Río Negro.
Hacia el norte circulando por Yaguarón, Minas, Daniel Fernández Crespo circulación habilitada hasta Hocquart y por este hacia Bacigalupi.
Líneas de ómnibus.
Los desvíos, por línea de ómnibus, son los siguientes.
17, 128, 137, 370, 409, G.
Hacia el centro: Avda. Agraciada, Marmarajá, Martín García, Arenal Grande.
Hacia afuera: F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.
522.
Hacia el centro: Avda. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo – Julio Herrera y Obes – San José, A. Lanza.
Hacia Afuera: Yaguarón, Lima, F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.
524.
Hacia el Centro: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Uruguay a ruta.
Hacia Tres Ombúes: Mercedes, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.
147, 148, 150, 156, 157, 158, 396.
Hacia el centro: San Martín, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes, Uruguay.
Hacia afuera: Mercedes, J. Herrera y Obes – San José – Ejido – Mercedes a sus rutas
*Zona Palacio Legislativo: Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín.
149, 151.
Hacia centro: San Martín, Isidoro de María, Arenal Grande, Lima, Yaguarón.
Hacia afuera: Ejido, Miguelete, Hno. Damasceno, Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Basán, Isidoro de Maria, San Martín a ruta.
169, 175, 505.
Hacia centro: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Av. Uruguay.
169 Hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.
175 505 Hacia afuera: Mercedes, J. H. y Obes, San José, Ejido, Mercedes/F. Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, Gral. Flores.
187 y 188.
Hacia Palacio de la Luz: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay.
Hacia afuera: Gral. Caraballo, Av. Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.
402.
Hacia Aduana: Nueva Palmira, Lenguas, Pardo Bazán, Isidoro de María, Arequita, Martín García, Gral. Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes.
Hacia Malvín: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Arenal Grande, Hocquart.
538.
Pza. España: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Soriano a ruta.
Buceo: San José, Ferreira Aldunate, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.
427, 494, 495, 582.
Hacia el centro: Av. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, San José.
Hacia afuera: Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate/Río Branco, Galicia, Rondeau.
Líneas suburbanas por Paysandú/Galicia: Julio H. y Obes, San José, Ejido, Paysandú a ruta.
Líneas suburbanas por Av. Uruguay: Av. Uruguay, Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate (147 y 148), Andes (suburbanas), Av. Uruguay a ruta.
Líneas por Av. 18 de Julio/Colonia al Centro: Av. 18 de Julio, Pablo De María/Fernández Crespo, Colonia, E. Acevedo, Guayabos, Martínez Trueba, Soriano/Canelones, Ferreira Aldunate, 18 de Julio a ruta.
Líneas por Av. 18 de Julio hacia afuera: Liniers, San José, Ejido a ruta.
