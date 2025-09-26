Mirá los desvíos de tránsito y transporte en Centro y Aguada por la Marcha de la Diversidad

Foto: FocoUy, archivo. Marcha de la Diversidad, Montevideo.

La Marcha por la Diversidad se realiza en la tarde de este viernes en el Centro y Aguada, en Montevideo. Es una convocatoria multitudinaria que promueve la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+. Este año la consigna es “Si hay derechos, ¡que se note!”.

La actividad es organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Montevideo.

La marcha va desde la plaza Cagancha y hasta la plaza 1° de Mayo, frente al Palacio Legislativo. Desde las 18:00 habrá desvíos en el tránsito y transporte de pasajeros en esas zonas, y durante el trayecto por Avenida del Libertador.

Desvíos de tránsito.

Hacia la Ciudad Vieja, el desvío será por las calles Cerro Largo, Uruguay, Colonia y 18 de Julio.

Salida de Ciudad Vieja: Galicia, Paysandú, Mercedes y 18 de Julio.

Quienes ingresan del noroeste por Agraciada, San Martín, Marcelino Sosa y Gral. Flores, al llegar al Palacio Legislativo desvío por Colombia hacia Rondeau y Paraguay y conectar con Libertador hacia Río Negro.

Hacia el norte circulando por Yaguarón, Minas, Daniel Fernández Crespo circulación habilitada hasta Hocquart y por este hacia Bacigalupi.

Líneas de ómnibus.

Los desvíos, por línea de ómnibus, son los siguientes.

17, 128, 137, 370, 409, G.

Hacia el centro: Avda. Agraciada, Marmarajá, Martín García, Arenal Grande.

Hacia afuera: F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.

522.

Hacia el centro: Avda. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo – Julio Herrera y Obes – San José, A. Lanza.

Hacia Afuera: Yaguarón, Lima, F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.

524.

Hacia el Centro: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Uruguay a ruta.

Hacia Tres Ombúes: Mercedes, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.

147, 148, 150, 156, 157, 158, 396.

Hacia el centro: San Martín, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes, Uruguay.

Hacia afuera: Mercedes, J. Herrera y Obes – San José – Ejido – Mercedes a sus rutas

*Zona Palacio Legislativo: Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín.

149, 151.

Hacia centro: San Martín, Isidoro de María, Arenal Grande, Lima, Yaguarón.

Hacia afuera: Ejido, Miguelete, Hno. Damasceno, Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Basán, Isidoro de Maria, San Martín a ruta.

169, 175, 505.

Hacia centro: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Av. Uruguay.

169 Hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.

175 505 Hacia afuera: Mercedes, J. H. y Obes, San José, Ejido, Mercedes/F. Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, Gral. Flores.

187 y 188.

Hacia Palacio de la Luz: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay.

Hacia afuera: Gral. Caraballo, Av. Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.

402.

Hacia Aduana: Nueva Palmira, Lenguas, Pardo Bazán, Isidoro de María, Arequita, Martín García, Gral. Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes.

Hacia Malvín: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Arenal Grande, Hocquart.

538.

Pza. España: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Soriano a ruta.

Buceo: San José, Ferreira Aldunate, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.

427, 494, 495, 582.

Hacia el centro: Av. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, San José.

Hacia afuera: Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate/Río Branco, Galicia, Rondeau.

Líneas suburbanas por Paysandú/Galicia: Julio H. y Obes, San José, Ejido, Paysandú a ruta.

Líneas suburbanas por Av. Uruguay: Av. Uruguay, Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate (147 y 148), Andes (suburbanas), Av. Uruguay a ruta.

Líneas por Av. 18 de Julio/Colonia al Centro: Av. 18 de Julio, Pablo De María/Fernández Crespo, Colonia, E. Acevedo, Guayabos, Martínez Trueba, Soriano/Canelones, Ferreira Aldunate, 18 de Julio a ruta.

Líneas por Av. 18 de Julio hacia afuera: Liniers, San José, Ejido a ruta.