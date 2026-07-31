El martes de noche se produjo una balacera en el barrio La Tablada, un lugar con zonas descampadas. En Cornelio Guerra e Isolica, esa noche, fue detenido un menor de 14 años que tenía consigo un rifle de asalto AR15 que le fue incautado.
Auto con una pareja y dos menores fue atacado a tiros en La Tablada; en patrullaje posterior detuvieron a un hombre
El detenido circulaba en bicicleta por Lezica con una pistola 9 mm y un cargador con 10 cartuchos.
Anoche, prácticamente en el mismo lugar, un joven de 25 años que circulaba en un auto Peugeot blanco fue atacado a tiros desde la zona descampada. El vehículo recibió 12 impactos de bala y el hombre resultó herido en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital Saint Bois fuera de peligro.
Pero, adentro del auto, viajaba también una mujer y dos menores, entre ellas, una bebé de cuatro meses que resultó ilesa. El hombre se desplazó a unos tres minutos del lugar y llegó a la calle Triay Anglada, donde llamó a la Policía.
Balearon a un joven de 25 años mientras iba en su auto en La Tablada; Policía investiga
La escena fue periciada por Policía Científica y ahora los investigadores de la zona operacional IV trabajan para esclarecer las circunstancias del tiroteo al vehículo y las balaceras que se vienen produciendo en la zona y que dejaron esta semana un arma larga incautada.
Luego de este tiroteo, sobre las 22:20 de la noche, la Policía había intensificado el patrullaje en la zona y montaron controles. Un hombre que iba en bicicleta intentó evadirlos pero al ser interceptado se le incautó una pistola 9 mm y un cargador con 10 cartuchos. El hombre, de 28 años y con antecedentes penales, quedó detenido.
Las municiones y los cargadores fueron enviados a pericias por Policía Científica. La investigación continúa para determinar la presunta participación del detenido en el ataque y esclarecer las circunstancias del caso.
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