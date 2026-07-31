RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación

Auto con una pareja y dos menores fue atacado a tiros en La Tablada; en patrullaje posterior detuvieron a un hombre

El detenido circulaba en bicicleta por Lezica con una pistola 9 mm y un cargador con 10 cartuchos.

Foto: Policía. Auto implicado con orificios de arma de fuego.

Foto: Policía. Auto implicado con orificios de arma de fuego.

El martes de noche se produjo una balacera en el barrio La Tablada, un lugar con zonas descampadas. En Cornelio Guerra e Isolica, esa noche, fue detenido un menor de 14 años que tenía consigo un rifle de asalto AR15 que le fue incautado.

Anoche, prácticamente en el mismo lugar, un joven de 25 años que circulaba en un auto Peugeot blanco fue atacado a tiros desde la zona descampada. El vehículo recibió 12 impactos de bala y el hombre resultó herido en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital Saint Bois fuera de peligro.

Pero, adentro del auto, viajaba también una mujer y dos menores, entre ellas, una bebé de cuatro meses que resultó ilesa. El hombre se desplazó a unos tres minutos del lugar y llegó a la calle Triay Anglada, donde llamó a la Policía.

balearon a un joven de 25 anos mientras iba en su auto en la tablada; policia investiga
Seguí leyendo

Balearon a un joven de 25 años mientras iba en su auto en La Tablada; Policía investiga

La escena fue periciada por Policía Científica y ahora los investigadores de la zona operacional IV trabajan para esclarecer las circunstancias del tiroteo al vehículo y las balaceras que se vienen produciendo en la zona y que dejaron esta semana un arma larga incautada.

Luego de este tiroteo, sobre las 22:20 de la noche, la Policía había intensificado el patrullaje en la zona y montaron controles. Un hombre que iba en bicicleta intentó evadirlos pero al ser interceptado se le incautó una pistola 9 mm y un cargador con 10 cartuchos. El hombre, de 28 años y con antecedentes penales, quedó detenido.

Las municiones y los cargadores fueron enviados a pericias por Policía Científica. La investigación continúa para determinar la presunta participación del detenido en el ataque y esclarecer las circunstancias del caso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE

Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
video: centro de montevideo

Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático
justicia

Dos adolescentes condenados por difundir imágenes íntimas de una menor sin su consentimiento
INUMET

Inumet amplía advertencia amarilla para departamentos del sur por tormentas fuertes

Te puede interesar

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces
EN INMEDIACIONES DE RUFINO T. DOMÍNGUEZ

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces
Caja de Profesionales impugnará decreto del Poder Ejecutivo que derogó el cobro de timbres a consultas médicas video
REUNIÓN CON EL GOBIERNO

Caja de Profesionales impugnará decreto del Poder Ejecutivo que derogó el cobro de timbres a consultas médicas
Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles en agosto
MISMAS TARIFAS

Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles en agosto

Dejá tu comentario