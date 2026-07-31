Auto con una pareja y dos menores fue atacado a tiros en La Tablada; en patrullaje posterior detuvieron a un hombre

El martes de noche se produjo una balacera en el barrio La Tablada, un lugar con zonas descampadas. En Cornelio Guerra e Isolica, esa noche, fue detenido un menor de 14 años que tenía consigo un rifle de asalto AR15 que le fue incautado.

Anoche, prácticamente en el mismo lugar, un joven de 25 años que circulaba en un auto Peugeot blanco fue atacado a tiros desde la zona descampada. El vehículo recibió 12 impactos de bala y el hombre resultó herido en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital Saint Bois fuera de peligro.

Pero, adentro del auto, viajaba también una mujer y dos menores, entre ellas, una bebé de cuatro meses que resultó ilesa. El hombre se desplazó a unos tres minutos del lugar y llegó a la calle Triay Anglada, donde llamó a la Policía.

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La escena fue periciada por Policía Científica y ahora los investigadores de la zona operacional IV trabajan para esclarecer las circunstancias del tiroteo al vehículo y las balaceras que se vienen produciendo en la zona y que dejaron esta semana un arma larga incautada.

Luego de este tiroteo, sobre las 22:20 de la noche, la Policía había intensificado el patrullaje en la zona y montaron controles. Un hombre que iba en bicicleta intentó evadirlos pero al ser interceptado se le incautó una pistola 9 mm y un cargador con 10 cartuchos. El hombre, de 28 años y con antecedentes penales, quedó detenido.

Las municiones y los cargadores fueron enviados a pericias por Policía Científica. La investigación continúa para determinar la presunta participación del detenido en el ataque y esclarecer las circunstancias del caso.