RECIBÍ EL NEWSLETTER

Cambió la fecha del show de Tini en Uruguay: la artista argentina se presenta en febrero en el Centenario

Con la gira Futttura, Tini traerá a Uruguay las canciones de todas las etapas de su carrera, grandes éxitos y su energía pop en el escenario.

TINI-SOTESSEL.jpg

El show de Tini en Uruguay cambió de fecha. Se realizaba el sábado 21 de febrero, pero finalmente se hará el domingo 22.

Los demás detalles del show de la argentina en Uruguay se mantienen. Es en el Estadio Centenario y las entradas se ponen en preventa desde este miércoles 10:00 de la mañana. Primero para Personal Bank, Infinite y Black y canjes Volar de Itaú. Luego, desde 18:00 horas, para todas las tarjetas de crédito de Itaú.

En venta general estarán desde el viernes a las 10:00, en reduts.com.uy.

anunciaron la fecha de preventa para el show que tini dara en el estadio centenario en febrero: los detalles
Seguí leyendo

Anunciaron la fecha de preventa para el show que Tini dará en el estadio Centenario en febrero: los detalles

Con la gira Futttura, Tini traerá a Uruguay las canciones de todas las etapas de su carrera, grandes éxitos y su energía pop en el escenario.

“El show más increíble de mi vida, pasando por todas la etapas y emociones”, dijo la artista que convoca a miles y miles de fans en sus giras.

“Gracias por acompañarme, por el apoyo y el amor”, escribió Tini en redes sociales, y advierte: “Prepárate para vivir una noche de otro planeta”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
CON UNA BASE DE USD 680.000

Subastarán a favor de la Junta de Drogas la mansión de Punta del Este que era del narco González Valencia
MONTEVIDEO

Mataron a un adolescente de 15 años en Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
PECULADO

Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
INVESTIGACIÓN EN CURSO

El delincuente "Betito" Suárez fue detenido este lunes en el Cerro de Montevideo

Te puede interesar

El delincuente Betito Suárez fue detenido este lunes en el Cerro de Montevideo
INVESTIGACIÓN EN CURSO

El delincuente "Betito" Suárez fue detenido este lunes en el Cerro de Montevideo
Balacera en Tres Cruces: jóvenes de 24 y 25 años heridos por otros dos que bajaron de un auto, dispararon y fugaron en moto
MONTEVIDEO

Balacera en Tres Cruces: jóvenes de 24 y 25 años heridos por otros dos que bajaron de un auto, dispararon y fugaron en moto
Se incendió un ómnibus en el km 13 de la ruta 5, en Montevideo video
VIDEO

Se incendió un ómnibus en el km 13 de la ruta 5, en Montevideo

Dejá tu comentario