Cambió la fecha del show de Tini en Uruguay: la artista argentina se presenta en febrero en el Centenario

El show de Tini en Uruguay cambió de fecha. Se realizaba el sábado 21 de febrero, pero finalmente se hará el domingo 22.

Los demás detalles del show de la argentina en Uruguay se mantienen. Es en el Estadio Centenario y las entradas se ponen en preventa desde este miércoles 10:00 de la mañana. Primero para Personal Bank, Infinite y Black y canjes Volar de Itaú. Luego, desde 18:00 horas, para todas las tarjetas de crédito de Itaú.

En venta general estarán desde el viernes a las 10:00, en reduts.com.uy.

Con la gira Futttura, Tini traerá a Uruguay las canciones de todas las etapas de su carrera, grandes éxitos y su energía pop en el escenario.

“El show más increíble de mi vida, pasando por todas la etapas y emociones”, dijo la artista que convoca a miles y miles de fans en sus giras.

“Gracias por acompañarme, por el apoyo y el amor”, escribió Tini en redes sociales, y advierte: “Prepárate para vivir una noche de otro planeta”.