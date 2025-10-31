Anunciaron la fecha de preventa para el show que Tini dará en el estadio Centenario en febrero: los detalles

Tini vuelve a Montevideo para presentarse en el Estadio Centenario . El show, que se hace el 21 de febrero, tiene fecha de preventa de entradas.

La preventa en Uruguay comienza el miércoles 5 de noviembre, para tarjetas ITAU y Canjes Volar. Luego, el 7 de noviembre, para el público general. En ambas fechas la hora en que comienza la venta es las 10:00 de la mañana y se hace a través de RED UTS.

Con la gira Futttura, Tini traerá a Uruguay las canciones de todas las etapas de su carrera, grandes éxitos y su energía pop en el escenario.

Seguí leyendo Tini anunció que llega a Montevideo con su Futttura Tour: "El show más increíble de mi vida"

“El show más increíble de mi vida, pasando por todas la etapas y emociones”, dijo la artista que convoca a miles y miles de fans en sus giras.

“Gracias por acompañarme, por el apoyo y el amor”, escribió Tini en redes sociales, y advierte: “Prepárate para vivir una noche de otro planeta”.