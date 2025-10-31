Tini vuelve a Montevideo para presentarse en el Estadio Centenario. El show, que se hace el 21 de febrero, tiene fecha de preventa de entradas.
Anunciaron la fecha de preventa para el show que Tini dará en el estadio Centenario en febrero: los detalles
“El show más increíble de mi vida, pasando por todas la etapas y emociones”, dijo la artista que convoca a miles y miles de fans en sus giras.
La preventa en Uruguay comienza el miércoles 5 de noviembre, para tarjetas ITAU y Canjes Volar. Luego, el 7 de noviembre, para el público general. En ambas fechas la hora en que comienza la venta es las 10:00 de la mañana y se hace a través de RED UTS.
Con la gira Futttura, Tini traerá a Uruguay las canciones de todas las etapas de su carrera, grandes éxitos y su energía pop en el escenario.
Tini anunció que llega a Montevideo con su Futttura Tour: "El show más increíble de mi vida"
“Gracias por acompañarme, por el apoyo y el amor”, escribió Tini en redes sociales, y advierte: “Prepárate para vivir una noche de otro planeta”.
