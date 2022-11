Cambadu, la gremial empresarial fundada en 1892, está cumpliendo 130 años

Al principio funcionó como puesto donde vendía yerba suelta, raciones. En la década de los años 80, su padre comenzó a trabajar ahí y 30 años después lo continuaron Leonardo y su hermano. El padre de Leonardo, Antonio, dijo que no esperaba que sus hijos siguieran con el almacén pero al ver el sacrificio que él su padre habían hecho, lo continuaron. "Lo más sacrificado es que a veces no podés disfrutar la familia y los hijos crecen muy rápido", expresó.

Por su parte, Ricardo Aguis, del bar El Copacabana, relató la experiencia de su familia. Su padre comenzó en el año 1955 en las calle 20 de febrero y la avenida 8 de octubre. Tuvo varios negocios y en el año 1989 se trasladó a la actual ubicación. Al principio funcionó como un bar de copas, comidas y cafetería. Ricardo contó que siempre le gustó la gastronomía, comenzó las tareas en el mostrador a los 9 años, contó que le sigue gustando como desde el primer día.

Su padre no quería que se dedicara a esto porque le parecía que "era muy esclavo", que llevaba muchas horas y dedicación. "Si no te gusta no lo podés hacer, te tiene que realmente gustar para poderlo hacer bien", relató.