Cámaras Empresariales presentarán al gobierno su "informe en minoría" sobre cambios al sistema previsional

El presidente de las Cámaras Empresariales Leonardo Loureiro explicó este miércoles cuáles son los puntos de discordia con el documento que presentó el gobierno sobre cambios al sistema previsional, incluidas las AFAP, la posibilidad de jubilarse a los 60 años y las prestaciones sociales para las familias de menores ingresos.

“Tomamos la decisión de no acompañar el documento porque no se tuvieron en cuenta muchos de los aportes que hicimos”, dijo Loureiro al programa Arriba Gente de Canal 10.

“Sobre el tema de las AFAP obviamente nosotros no estamos de acuerdo en el resultado final que se está planteando. Entendemos que hoy existe un sistema de AFAP que está probado, tiene 30 años, hoy hay tres privadas y una pública. Hay una forma de poder mantener los criterios de competencia”, comentó sobre las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.

“No nos parece adecuado crear una nueva institución estatal. Estamos en contra de cualquier creación de cosas nuevas estatales, que eso después va a tener un costo. No está asegurado que eso sea mejor que lo que hoy está”, agregó el empresario. “Ese tipo de cosas son las que nosotros discrepábamos”, insistió.

“Tampoco estamos de acuerdo en el tema de la edad anticipada (de retiro). No porque no estemos de acuerdo, es que ya existe hoy un mecanismo dentro de la ley. El Ministerio entiende que técnicamente es mejor lo que se está proponiendo, bueno, lo veremos cuando eso se transforme en leyes concretas”, dijo Loureiro sobre la propuesta de jubilación a los 60 años.

“Estamos trabajando con el equipo técnico, vamos a elaborar un documento técnico que le vamos a hacer llegar al Poder Ejecutivo. Llamémosle si quieren nuestro informe en minoría. Van a estar detalladas las discrepancias técnicas que tuvimos y algunas discrepancias que entendemos de procedimientos políticos”, concluyó.

El martes publicaron un comunicado en el que adelantaban su posición.