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Cámaras empresariales marcan discrepancia con documento final del Diálogo Social: "No recoge adecuadamente nuestros aportes"

"Consideramos necesario dejar constancia de nuestras discrepancias y acercar nuestros insumos para que puedan ser contemplados en las etapas posteriores de análisis y definición de leyes específicas", señalan.

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Cámaras empresariales que participaron en el Diálogo Social no acompañaron el documento final, afirman que no están reflejados sus aportes y plantean discrepancias con el trabajo concluido.

"El documento final no recoge adecuadamente nuestros aportes ni respeta los criterios que entendíamos esenciales para su desarrollo", señalan en un comunicado emitido este martes.

Afirmaron que durante el proceso participaron con distintos aportes, desde lo técnico y con equipos especializados con los que presentaron "propuestas concretas" y que para las empresas "el diálogo es el camino adecuado" pero que para que esto se sostenga, debe haber "equilibrio, reglas claras y una clara consideración efectiva de las distintas posiciones".

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En el comunicado, sostienen que están de acuerdo con la relevancia de temas sociales, pero que el "abordaje debe realizarse con una visión integral, que contemple objetivos, costos, fuentes de financiamiento y sostenibilidad en el tiempo, aspectos que no fueron debidamente considerados en el resultado final. Así como tampoco la promoción del empleo formal y la mejora de la transición entre la educación y el trabajo, que deben ocupar un rol central en cualquier política de protección social que aspire a ser efectiva y perdurable", concluye el documento".

"Dado que el documento elevado al Poder Ejecutivo no refleja los planteos presentados por las cámaras empresariales, consideramos necesario dejar constancia de nuestras discrepancias y acercar nuestros insumos para que puedan ser contemplados en las etapas posteriores de análisis y definición de leyes específicas", señalan las cámaras.

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