Cámaras Empresariales coincidieron con Oddone en mejora de competividad y aclaraciones sobre Diálogo Social

Las Cámaras Empresariales coincidieron con la exposición en ADM del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, respecto a la necesidad de tomar medidas para la competitividad y valoraron las aclaraciones respecto al Diálogo Social.

El presidente de la Cámaras de Industrias, Leonardo García, dijo a Subrayado que cada vez que habla Oddone al sector privado le da tranquilidad y la visión hacia adelante que ayuda a confiar.

"Son certezas que va bajando el Ministerio de Economía. Me quedo con las cosas positivas que él remarcó del país que creo que tenemos que valorar", señaló.

García dijo que la mejora de la competitividad del país es importante, tema que la industria requiere desde hace muchos años.

Por otra parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, dijo que el ministro explicó de buena manera los desafíos y las fortalezas que tiene el país desde el punto de vista del contexto internacional.

"Las políticas que se establecieron para los próximos meses y años creo que son adecuadas. Creo que fue también muy muy importante las aclaraciones que hizo sobre el tema del Diálogo Social", apuntó.

El presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, indicó que la presentación del ministro busca mostrar y afirmarse en los puntos del país con respecto al mundo. "La vimos muy correcta", dijo.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró este miércoles que los dos cambios que el gobierno promoverá en el sistema previsional a través de proyectos de ley que el Ejecutivo enviará al Parlamento en los próximos meses, no afectan las cuentas públicas ni la estabilidad fiscal de Uruguay.

“A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay se está rifando la sostenibilidad fiscal, es temerario decir eso”, cuestionó Oddone en su presentación durante el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).