ANOCHE EN PARQUE RODÓ

Cámara de tránsito registró el grave siniestro de tránsito con una camioneta en rambla Wilson y Sarmiento

Ocurrió sobre las 23 horas del martes. El vehículo cruzó con luz roja, pasó por encima del cantero central e impactó contra los bolardos de la ciclovía, dio dos vueltas sobre sí y terminó en posición normal en la otra senda.

accidente-rambla-sarmiento-camara

Una cámara de tránsito del Centro de Gestión de Movilidad (CGM) de la Intendencia de Montevideo (IMM) registró el grave siniestro de tránsito ocurrido en la noche del martes en rambla Presidente Wilson y avenida Sarmiento, en la zona del Parque Rodó.

En las imágenes, a las que accedió Subrayado, se ve cuando segundos antes de las 23 horas la camioneta, que bajaba por Sarmiento cruzó a toda velocidad la rambla, pese a que en ese momento el semáforo estaba con luz roja. El vehículo pasó por encima del cantero central que divide las sendas de circulación e impactó contra los bolardos de la ciclovía, dio dos vueltas sobre sí y terminó en posición normal en la vía de ingreso.

La camioneta quedó a pocos metros de un vehículo que circulaba por esa vía de tránsito. También tres personas que iban caminando por la rambla se salvaron por poco de ser embestidas por el vehículo siniestrado. Al menos uno de los peatones fue alcanzado por los elementos de la barrera de la ciclovía que salieron despedidos por el impacto.

Tras el siniestro, varias personas se acercaron a ayudar. De acuerdo a la información del caso obtenida por Subrayado en el lugar, la prueba de alcohol realizada al conductor de 30 años dio positivo. Debajo de la camioneta hallaron dos botellas de cerveza. El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado con politraumatismos graves y varias fracturas. En tanto, una mujer de 27 años, que iba como acompañante, sufrió lesiones leves, fue derivada a un centro asistencial y ya fue dada de alta.

Por su parte, el hombre de 47 años que resultó lesionado grave por uno de los bolardos de la ciclovía. Está internado en un centro de salud de Las Piedras.

