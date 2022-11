Cámara de Industrias ve "con buenos ojos" la reforma de seguridad social

El presidente de la Cámara de Industrias apoyó el proyecto de reforma de la seguridad social y sostuvo que la postura del representante de los empresarios en el Directorio de BPS, que se opone a la iniciativa, no los representa. “Lo vemos con buenos ojos”, aseguró Alfredo Antía, presidente de la Cámara.

“Nosotros lo que señalamos desde lo lejos, es el valor, la importancia que tiene para el país, que se proceda a poner un freno a la sangría que va a implicar para nuestro sistema previsional si no se hace nada y si no se hace nada lo antes posible”, dijo Antía.

“Él tiene toda la legitimidad para decir lo que entienda. Ha sido electo con mayorías más que suficientes, de modo que eso no lo vamos a discutir. Yo se lo he dicho personalmente a él que entendemos que hay que priorizar la necesidad de la reforma. Nosotros aspiramos a la estabilidad. El progreso y el crecimiento económico germina de la estabilidad y la certeza”, sostuvo.

La comisión especial que analiza la reforma jubilatoria recibió este jueves al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para tratar el tema de la Caja Policial.

Los senadores del Frente Amplio realizaron varias preguntas relativas a la propuesta de la Caja Policial. “Hay modificaciones que a nuestro entender cambian sustancialmente”, dijo el senador Aníbal Pereyra. “La incorporación del régimen mixto, que hoy los policías no están incorporados en el régimen de AFAP, y que pasan a incorporarse, preguntamos cuál sería la afectación. El ministro la respuesta fue que no hay proyecciones a algo tan importante como sería cómo cambia la tasa de reemplazo, la realidad luego de aplicada esta ley, cómo impactaría para los Policías. El ministro no tuvo respuesta”, agregó.

Luis Rodríguez, encargado de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, explicó que lo que buscan es que se mantenga el beneficio de que por cinco años trabajados se computen siete para policías ejecutivos y que se iguale el régimen de 30 años de servicio y no a 35 como es actualmente para ellos. “Eso fue contemplado en la norma”, aseguró Rodríguez.