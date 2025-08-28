RECIBÍ EL NEWSLETTER

Cámara de Industrias lanzó programa de comunidad para pequeñas y medianas empresas

El programa tiene el objetivo de impulsar el desarrollo y crear una red de colaboración, apoyo estratégico y capacitaciones para las empresas.

LEONARDO-GARCÍA--PRESIDENTE-CÁMARA-DE-INSUSTRIA

La Cámara de Industrias del Uruguay lanzó el programa Comunidad Industrial Mypes, una red de colaboración dirigida a las micro y pequeñas empresas para impulsar su crecimiento y desarrollo productivo.

A través de distintos encuentros, se identificaron algunas demandas comunes. Las empresas que participan son de distintos rubros productivos.

“La idea no es solamente ofrecer servicios, sino generar un lugar de encuentro donde las mismas empresas socias puedan discutir, hablar, decir qué es lo que necesitan”, sostuvo Leonardo García, presidente de la cámara.

