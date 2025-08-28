La Cámara de Industrias del Uruguay lanzó el programa Comunidad Industrial Mypes, una red de colaboración dirigida a las micro y pequeñas empresas para impulsar su crecimiento y desarrollo productivo.
Cámara de Industrias lanzó programa de comunidad para pequeñas y medianas empresas
El programa tiene el objetivo de impulsar el desarrollo y crear una red de colaboración, apoyo estratégico y capacitaciones para las empresas.
A través de distintos encuentros, se identificaron algunas demandas comunes. Las empresas que participan son de distintos rubros productivos.
“La idea no es solamente ofrecer servicios, sino generar un lugar de encuentro donde las mismas empresas socias puedan discutir, hablar, decir qué es lo que necesitan”, sostuvo Leonardo García, presidente de la cámara.
Seguí leyendo
Este viernes se hace nuevo relevo de contingente en el Congo: viajarán unos 200 soldados
Temas de la nota
Lo más visto
investigación
Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo
INFORMÓ EL SINAE
Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación
SETIEMBRE Y OCTUBRE
Precios de combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás se encarece 100 pesos
homicidio en cárcel
Enfrentamiento entre presos en cárcel de Punta de Rieles termina con uno de ellos muerto
PARLAMENTO
Dejá tu comentario