Caluroso y pesado este miércoles, con lluvias el jueves; el informe de Nubel Cisneros para las próximas horas

Nubel Cisneros prevé tiempo caluroso y pesado, con elevadas sensaciones térmicas durante la tarde. El jueves desmejora con lluvias.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta templada a cálida con cielo escasamente nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas e importantes periodos de Sol.
El jueves se espera una mañana templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con pasaje de abundante nubosidad lo que puede generar algunas lluvias aisladas, principalmente en las zonas centro y norte.
El viernes tendremos una mañana templada aun con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniendo inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
Miércoles 14
Zona Norte: Máxima 38º y mínima 20º
Zona Sur: Máxima 36º y mínima 20º
Zona Metropolitana: Máxima 34º y mínima 24º
Jueves 15
Zona Norte: Máxima 38º y mínima 20º
Zona Sur: Máxima 36º y mínima 20º
Zona Metropolitana: Máxima 32º y mínima 22º
Viernes 16
Zona Norte: Máxima 36º y mínima 18º
Zona Sur: Máxima 33º y mínima 18º
Zona Metropolitana: Máxima 29º y mínima 20º
