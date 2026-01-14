Caluroso y pesado este miércoles, con lluvias el jueves; el informe de Nubel Cisneros para las próximas horas

Nubel Cisneros prevé tiempo caluroso y pesado, con elevadas sensaciones térmicas durante la tarde. El jueves desmejora con lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta templada a cálida con cielo escasamente nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas e importantes periodos de Sol.

El jueves se espera una mañana templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con pasaje de abundante nubosidad lo que puede generar algunas lluvias aisladas, principalmente en las zonas centro y norte.

El viernes tendremos una mañana templada aun con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniendo inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche. Miércoles 14 Zona Norte: Máxima 38º y mínima 20º Zona Sur: Máxima 36º y mínima 20º Zona Metropolitana: Máxima 34º y mínima 24º Jueves 15 Zona Norte: Máxima 38º y mínima 20º Zona Sur: Máxima 36º y mínima 20º Zona Metropolitana: Máxima 32º y mínima 22º Viernes 16 Zona Norte: Máxima 36º y mínima 18º Zona Sur: Máxima 33º y mínima 18º Zona Metropolitana: Máxima 29º y mínima 20º

Temas de la nota caluroso

lluvias