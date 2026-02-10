Martes con calor intenso y buen tiempo en todo el país: mirá el pronóstico

Foto: Subrayado. Rambla de Montevideo.

Este martes 10 de febrero la mañana comenzó templada a cálida, con algunas neblinas aisladas durante las primeras horas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que durante la tarde se mantendrá el tiempo estable, con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol en todo el territorio. La noche presentará temperaturas agradables, con aumento de nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas elevadas a nivel general, con valores cercanos a los 40 °C en varias zonas del país. En el sur, las máximas también serán muy altas, aunque algo más moderadas.

NORTE:

MÁX.: 40 °C

MÍN.: 22 °C SUR:

MÁX.: 38 °C

MÍN.: 22 °C ESTE:

MÁX.: 36 °C

MÍN.: 20 °C OESTE:

MÁX.: 40 °C

MÍN.: 22 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 34 °C

MÍN.: 23 °C Para el miércoles, Cisneros prevé una jornada que comenzará húmeda e inestable, con pasaje de abundante nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, principalmente en las zonas centro y norte. La tarde seguirá cálida a calurosa, con restos de nubosidad en el norte, mientras que en el resto del país el cielo estará parcialmente nublado.

