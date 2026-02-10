RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Martes con calor intenso y buen tiempo en todo el país: mirá el pronóstico

La tarde será cálida a calurosa, con buena presencia de sol. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: Subrayado. Rambla de Montevideo.

Foto: Subrayado. Rambla de Montevideo.

Este martes 10 de febrero la mañana comenzó templada a cálida, con algunas neblinas aisladas durante las primeras horas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que durante la tarde se mantendrá el tiempo estable, con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol en todo el territorio. La noche presentará temperaturas agradables, con aumento de nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas elevadas a nivel general, con valores cercanos a los 40 °C en varias zonas del país. En el sur, las máximas también serán muy altas, aunque algo más moderadas.

Foto: Canal 10. 
Seguí leyendo

Lunes con calor en todo el país: Nubel Cisneros prevé temperaturas máximas superiores a 32 °C

NORTE:
MÁX.: 40 °C
MÍN.: 22 °C

SUR:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 22 °C

ESTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 20 °C

OESTE:
MÁX.: 40 °C
MÍN.: 22 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 23 °C

Para el miércoles, Cisneros prevé una jornada que comenzará húmeda e inestable, con pasaje de abundante nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, principalmente en las zonas centro y norte. La tarde seguirá cálida a calurosa, con restos de nubosidad en el norte, mientras que en el resto del país el cielo estará parcialmente nublado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia fuerte reducción de personal
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
RÍO NEGRO

Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo
PANDO

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 
Accidente laboral

Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras

Te puede interesar

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Accidente laboral fatal en Las Piedras.
Accidente laboral

Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras
Foto: Subrayado. 
suministro restablecido

Falla en transformador de UTE dejó a 19.000 clientes de UTE sin luz en San Carlos; restablecieron servicio
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Doble homicidio en Las Piedras. video
Canelones

Doble homicidio en Las Piedras: hombres fueron atacados a tiros en plena calle

Dejá tu comentario