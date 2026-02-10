Este martes 10 de febrero la mañana comenzó templada a cálida, con algunas neblinas aisladas durante las primeras horas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Martes con calor intenso y buen tiempo en todo el país: mirá el pronóstico
La tarde será cálida a calurosa, con buena presencia de sol. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
En su pronóstico añadió que durante la tarde se mantendrá el tiempo estable, con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol en todo el territorio. La noche presentará temperaturas agradables, con aumento de nubosidad.
En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas elevadas a nivel general, con valores cercanos a los 40 °C en varias zonas del país. En el sur, las máximas también serán muy altas, aunque algo más moderadas.
NORTE:
MÁX.: 40 °C
MÍN.: 22 °C
SUR:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 22 °C
ESTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 20 °C
OESTE:
MÁX.: 40 °C
MÍN.: 22 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 23 °C
Para el miércoles, Cisneros prevé una jornada que comenzará húmeda e inestable, con pasaje de abundante nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, principalmente en las zonas centro y norte. La tarde seguirá cálida a calurosa, con restos de nubosidad en el norte, mientras que en el resto del país el cielo estará parcialmente nublado.
