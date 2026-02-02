RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANDRÉS PÉREZ

Caja de Profesionales tiene nuevas autoridades: su presidente plantea ajustar valores de timbres y que ingresen nuevas profesiones

Andrés Pérez dijo a Subrayado que el retraso que tiene la Caja son 600.000.000 de dólares por no cobro de timbres. Además, comentó que si el dinero que generan los aportantes va para la Caja, la misma será solvente.

pérez-presidente-caja-enero

Este lunes asumió el nuevo directorio de la Caja de Profesionales. El presidente, Andrés Pérez, dijo a Subrayado que los timbres tienen que ajustarse de acuerdo al rezago que tienen frente al descalce que tienen, tienen que ingresar urgentemente nuevas profesiones y nuevos profesionales a la Caja, además de plantear que el IASS que generan los aportantes vaya a la Caja.

"En la medida que esos aportes vayan creciendo poder facilitarle la vida a los afiliados activos y pasivos en los aumentos desmedidos de aporte que ha tenido el pago de la Caja al día de hoy", explicó.

Consultado sobre el cambio en los valores de los timbres, Pérez dijo que hay que sentarse a conversar. "Lamentablemente con el reajuste que se hizo a partir de la nueva ley es totalmente insuficiente para el atraso y las necesidades que tiene de hace más de 20 años (...) el retraso que tiene son 600.000.000 de dólares por no cobro de timbres", dijo.

Y agregó: "La Caja pudo subsidiar esa cantidad en momentos de bonanza, ahora estamos en un momento donde esa situación ya no se puede hacer más y, como suben otras cosas, los timbres lamentablemente tendrán que subir. Se verá y se conversará con el Poder Ejecutivo y con las autoridades pertinentes".

El nuevo presidente comentó que si el dinero que generan los aportantes va para la Caja, la misma será solvente. Además, sostuvo que los aportes son excesivos, tema que también será analizado.

"Como pagan en el BPS los dependientes un porcentaje de su aporte, no sería descabellado que igualmente se diera en la Caja Profesional, obviamente se van a jubilar en función del aporte", señaló.

