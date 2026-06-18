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CONVOCÓ AL GOBIERNO PARA EL LUNES

Caja de Profesionales dispuesta a dar marcha atrás al cobro de timbres a consultas si el Ejecutivo aporta los recursos

"Esta medida salva la Caja de Profesionales", aseguró su presidente Andrés Pérez. Se mostró optimista en lograr un acuerdo. Una posibilidad es que el dinero que se recaudaría con los timbres a las actuaciones médicas sea vertido por Rentas Generales.

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El presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, aseguró este jueves que el directorio de la institución está dispuesto a dar marcha atrás a su decisión de cobrar timbres profesionales a todas las actuaciones médicas a partir del 1º de agosto si el Poder Ejecutivo aporta los recursos necesarios para pagar las jubilaciones y pensiones y el cumplimiento de sus obligaciones.

"El Directorio de la Caja está dispuesto a dar marcha atrás en esta medida tomada en el caso de que el dinero que la Caja necesita para pagar a sus pasivos y cumplir con sus obligaciones esté", dijo Pérez a Subrayado tras la reunión del directorio este jueves.

Si bien las autoridades de la Caja ratificaron su propuesta de cobrar los timbres profesionales a todas las actuaciones médicas a partir del 1º de agosto, se resolvió atender el planteo de la Junta Nacional de Salud (Junasa) y convocar al Poder Ejecutivo en forma urgente para el lunes para profundizar en el tema.

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El objetivo es darle sostenibilidad a la Caja en el corto, mediano y largo plazo. "Los activos no podemos pagar más porque ya estamos casi en el 22,5%, los pasivos tienen su IASS y un 5% adicional de tasa de contribución pecuniaria", aseguró.

Pérez sostuvo que la disposición de establecer el pago de los timbres profesionales a las actuaciones médicas está prevista en el artículo 71 de la ley orgánica de la Caja de Profesionales. "Estamos obligados a hacer la tarea que estamos haciendo. Como la Caja, hasta este momento, no había estado en la situación en la que se encuentra no se habían hecho estos controles que se tendrían que haber hecho hace 20 años. Si se hubieran hecho hace 20 años, la Caja no estaría en esta situación", justificó.

El presidente de la Caja se mostró optimista en lograr un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Una posibilidad es que el dinero que se recaudaría con los timbres profesionales sea vertido por Rentas Generales. Pérez descartó una repercusión "tremendista y fatalista" de la medida.

En caso de no llegar a un acuerdo, a partir del 1º de agosto se gravará con un timbre profesional a cada consulta médica o acto médico, como los odontológicos. "Esta medida salva la Caja de Profesionales", aseguró.

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