Caja de Profesionales: Directorio resolvió suspender la partida de más de $130.000 mensuales a directores

Foto: Subrayado. Caja de Profesionales.

El Directorio de la Caja de Profesionales resolvió este jueves suspender la partida económica de 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones, equivalente a $131.520 mensuales, que había sido aprobada para los directores designados por Presidencia. Así lo indicaron fuentes del Directorio a Subrayado.

La resolución se tomó luego de las renuncias de los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez, quienes dejaron sus cargos el martes tras la votación dividida que habilitó el pago de esa partida.

La aprobación del beneficio había salido 4 votos a 2 y fue cuestionada por parte del directorio, al entenderse que contradecía la ley de reforma de la Caja de Profesionales. El artículo 289 de esa norma establece que los siete miembros del nuevo directorio que asumirá en febrero deben desempeñar sus funciones de forma honoraria.

La medida había sido impugnada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por los directores que votaron en contra. Con las renuncias ya efectivizadas, el Directorio trató el tema este jueves y resolvió dejar sin efecto la partida económica aprobada.

Temas de la nota Caja de Profesionales