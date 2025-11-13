Caggiani criticó visita de Gianoli a Cardama: "Sabe de barcos lo que sé yo de física cuántica"; senadores blancos le respondieron

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani , criticó al diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli , por visitar el astillero de Cardama . Expresó que no tiene conocimientos como para sacar conclusiones contundentes, desde la oposición lo cuestionaron.

Gianoli planteó en la Comisión de Defensa visitar el astillero para observar la construcción de las patrullas oceánicas. Los diputados del Frente Amplio votaron en contra, por lo que el nacionalista decidió viajar solo a la ciudad de Vigo.

Caggiani cuestionó la visita y la capacidad de Gianoli para entender detalles de la construcción. "Es raro que hayan circulado imágenes de una embarcación que se está construyendo que, entre otras cosas, es confidencial. Yo no sé cómo se consiguieron esas imágenes", indicó. "Lo que no deja de ser interesante es que hayan mandado un chapista a ver cómo andaba el barco nuevo. Vamos a ver qué nos trae de información", apuntó.

Al ser cuestionado por el cargo que ocupa Gianoli como presidente de la Comisión de Diputados, Caggiani disparó: "Y que sabe de barcos lo que sé yo de física cuántica".

Tras estas declaraciones, senadores nacionalistas criticaron a Caggiani.

Sebastián Da Silva escribió en su cuenta de X: "Queda claro que a los tupitas no les gusta los chapistas ni nada que tenga cultura de trabajo. Huelen a laburo y salen corriendo. Lo de ellos son las mateadas y decir los y las".

Mientras tanto, Javier García publicó: "Hablar todo el día de la 'clase obrera' y menospreciar al diputado Gabriel Gianoli por su oficio y saber es de lo peor que se ha visto. ¡Hay que tener pocos argumentos para caer tan bajo! Sí, es mecánico, chapista, representante por votos de los sectores más populares, y presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Eso es el Uruguay democrático que a muchos nos da orgullo. A otros no".