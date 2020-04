"El directorio de CAF (...) aprobó otorgar una línea de crédito contingente regional de apoyo anticíclico para la emergencia generada por el COVID-19 de hasta USD 2.500 millones entre sus países miembros", informó el organismo en nota de prensa.

El banco aprobó además la posibilidad de reasignar recursos de préstamos "que todavía no han sido desembolsados" para "la mitigación de los efectos del nuevo coronavirus, siempre que los mismos no constituyan cambios al plazo y no deriven en un incremento de su monto".

"Seguimos trabajando en iniciativas que nos permitan mantener e incrementar el apoyo a los países miembros para salvaguardar a la población y las iniciativas que están liderando los gobiernos para proteger el empleo, la sostenibilidad de las empresas y la reactivación de la economía", afirmó Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Uruguay, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Venezuela figuran entre los países socios de la CAF, según información publicada en el sitio web de la entidad.

La CAF había aprobado también una línea de crédito contingente por hasta 50 millones de dólares por país para atender los sistemas de salud pública de Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú,Trinidad y Tobago y Uruguay, añadió el texto.

El pasado 3 de abril la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió al sector privado colaborar con los gobiernos ante lo que espera sea un "tsunami" de casos de la COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe.