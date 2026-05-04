Las exportaciones de bienes en abril sumaron USD 944 millones, cifra 12% inferior a la del mismo mes del año pasado. La caída se explica principalmente por las menores exportaciones de carne, que caen en volumen (no así en precio). Algo similar sucedió con las exportaciones de celulosa, que también cayeron por menores volúmenes exportados en abril, respecto a abril de 2025.
Caen las exportaciones 12% en abril, por menos ventas de carne y celulosa
En el acumulado del año, aumentaron 4%. China, Brasil y la UE son los principales mercados.
En el acumulado del año (enero-abril), las ventas al exterior sumaron USD 4.122 millones, 4% superiores al igual período de 2025. China, Brasil y la UE fueron los principales destinos, con poca diferencia entre ellos. La diferencia es que, mientras las ventas a China y Brasil caen (9 y 6%, respectivamente) las ventas a la UE subieron, entre otros factores por mayores ventas de colza.
Ya a partir de este mes de mayo está vigente el acuerdo entre el Mercosur y la UE, y varias empresas están iniciando los negocios para exportar al bloque sin aranceles. Es el caso de empresas del sector pesquero y del sector agrícola.
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