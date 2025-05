Cada 15 días se actualiza la lista de frutas y verduras de estación: las recomendaciones para las próximas semanas

"Muchas veces la gente no reconocía los productos, no sabía qué hacer con ellos, no sabía cómo elegirlos, qué es lo que hace que sea de buena calidad o no. No sabía cómo cocinarlo, entonces empezamos a intentar orientar también en ese sentido", sostuvo.

Esta lista, que se actualiza hoy y va hasta el 26 de mayo, incluye entre sus seleccionados zapallos, berenjenas, espinacas.

"Este año hemos tenido mucha oferta de zapallo en general, zapallo cabutia, calabacín, morangas, que son esas chatas anaranjadas que se ven no en todos lados pero con cierta frecuencia, muy abundante, muy buena calidad en general de este producto, y un precio muy accesible", detalló.

En cuanto a las hortalizas de fruto, estas semanas están la berenjena y el zucchini. "En este momento del año empiezan a estar cada vez más abundantes porque ha habido un incremento muy importante en lo que es producción en invernáculo, tanto en el norte como en el sur del país, que permite tener oferta todo el año", dijo. También hay chaucha, manzanas y caquis.