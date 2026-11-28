Alexander Cacique Medina habló en conferencia de prensa tras la final de la Libertadores que Estudiantes de La Plata perdió con Palmeiras en el estadio Centenario.

El DT uruguayo del “Pincha” agradeció a los jugadores, al club y a los hinchas.

“Lo que más rescato es la lucha hasta el final, la actitud. Competimos contra los mejores y realmente fue un partido muy ajustado desde lo táctico y las situaciones de gol”, dijo Medina, y agregó: “La evaluación está de más porque nos ganaron y nos vamos con una frustración muy grande”.

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Dijo la derrota fue “por un detalle, un desajuste defensivo y viene el gol”, pero agrego: “No me va a borrar nada de lo que vivimos hasta hoy, los jugadores se brindaron hasta no dar más”.

“Agradecimiento personal para la gente y los futbolistas, fueron unos leones. Hoy el fútbol nos dio la espalda por el resultado. Tristeza y amargura, y las gracias a la gente y a los jugadores”, finalizó.