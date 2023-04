Cabildo Abierto y Partido Nacional rechazaron homenaje al dúo Larbanois-Carrero en sesión del Senado

Argimón explicó que la coordinadora del FA dio a conocer la voluntad, desde hace ya unas semanas, de llevar un reconocimiento al dúo dentro de la sesión del Senado. "Los partidos pusieron en conocimiento a sus bancadas y, en realidad lo que se trasladó ayer es que, en realidad no es que no se estuviera de acuerdo con homenajear al dúo sino a que se celebrara dentro de la sesión del Senado".

La vicepresidenta dijo que ella misma sugirió el Salón de los Pasos Perdidos ya que es donde se ha homenajeado a otras personalidades de la música y de la cultura. "Hoy me comunicaron de la molestia del senador Andrade a través de las redes sociales", apuntó.

Por su parte, el propio legislador dijo a Subrayado que recibió la noticia con mucha sorpresa y malestar y destacó que no hay antecedentes que el Senado de la república rechace una sesión de homenaje. "Es una señal muy dolorosa y hasta incómoda", expresó. Espera que quienes tomaron la decisión recapaciten y se pueda llevar adelante dicho reconocimiento.

Consultado sobre si cree que existe un posicionamiento político-partidario con respecto en este caso, respondió que Santos Inzaurralde era blanco como hueso de bagual "y votamos con dos manos su homenaje. Y Santiago Chalar es un colorado de toda su vida y su familia con vínculos y votamos ese homenaje con ambas manos, me parece que sería un profundo error que a exponentes de la cultura decidamos homenajear sí o no en función de preferencias políticas y quiero creer que no".