Cabildo Abierto evalúa votar en general la reforma jubilatoria y no los artículos que cuestiona

El líder de Cabildo Abierto dijo que evalúan votar el proyecto de reforma en general, y no aprobar los artículos que cuestiona su partido.

“En estos días vamos a determinar si es que no vamos a votar todo el proyecto en general, o no vamos a votar esos artículos que son los que no nos gustan”, dijo este viernes en rueda de prensa, después de que en la Comisión Especial de Diputados se acordara postergar la votación hasta el lunes 10 de abril.