Butler y su amor por el río Uruguay: el filántropo estadounidense contó cómo surgió la idea del parque binacional

El filántropo norteamericano Gilbert Butler contó cómo fue que conoció la zona de islas en el río Uruguay y cómo surgió la idea de convertirlas en un parque binacional.

"Volé en helicóptero por 15 kilómetros de islas, la persona que me recibió, que se llama Marcos Pereda, que vive en Uruguay y en Argentina, fue el que me llevó a volar sobre las islas", contó sobre esa primera vez. Esto ocurrió después de que otro amigo, Emiliano Escurra, que fue vicepresidente de Parques Nacionales, lo invitó a venir un fin de semana a conocer el lugar.

Pensó que iría, comería un asado, y volvería a Nueva York. "Sobrevolamos desde el norte de Colonia Elía (Argentina) hasta Fray Bentos, de ida y de vuelta, y después volvimos a su estancia que está a mitad de camino. Cuando empecé a sobrevolar, me di cuenta de que al este y al oeste, del lado uruguayo, toda la tierra estaba siendo utilizada para la soja y el eucaliptos, y el lado argentino, lo mismo. Eso era un desastre ecológico".

Con esto, empezó a mirar el "verde hermoso de las islas y bien cerca del río". En ese momento preguntó por qué estaba ese "verde hermoso, maravilloso", y Marcos Pereda le explicó que se debía a las inundaciones. "Dije, bueno, entonces acá tendríamos que tener un parque binacional". Su amigo le respondió que era "una misión absolutamente imposible". Pero, agregó, encontró dos grupos fuertes, del lado uruguayo (Ambá) y argentino (Banco de bosques), "y el resto es todo historia".

Temas de la nota Río Uruguay