El nuevo canciller Francisco Bustillo continúa con lo que llama una primera etapa de “diplomacia interna” y este martes visitó al ex presidente José Mujica en su casa de Rincón del Cerro. El lunes se visitó a los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera. Además, en las últimas horas mantuvo una conversación telefónica con el ex presidente Tabaré Vázquez.