Bustillo afirmó que Ache "tenía que ver" con el pasaporte de Marset y que fue "la única que supo" que era narco

Bustillo fue interrogado como indagado en una audiencia que duró tres horas por la expedición del pasaporte uruguayo al narcotraficante y no por la difusión de audios de las conversaciones que mantuvieron Bustillo y Ache por los chats entre la exvicecanciller y el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, en los que el excanciller le pide que “pierda” el celular para que los mensajes no tomen estado público.

“Estoy en conocimiento de lo qué se está investigando en esta causa, pero me llama la atención y no le encuentro fundamento al carácter con el que se me cita. De hecho, en la propia investigación administrativa no fui ni siquiera citado como testigo, mucho menos me imaginaba que pudiera hacerlo en este caso en calidad de indagado. Quería dejar constancia de eso”, declaró Bustillo al inicio de la audiencia, según divulgó este viernes Informativo Sarandí.

“Tengo presente, de mi parte no tengo ningún secreto ni misterio, lo pueden enviar a la prensa si fuera el caso. Yo, de mi parte, no tendría problema”, expresó Bustillo cuando el fiscal Machado le leyó sus derechos e hizo constar la reserva de la investigación y de su declaración.

El excanciller afirmó que conoció la situación del narcotraficante Sebastián Marset cuando el director de Comunicación de Cancillería, Horacio Abadie, le acercó un artículo del semanario Búsqueda.

“No le di mayor trascendencia hasta el día 15 de mayo”, dijo y agregó que ese día hubo una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y otras autoridades de la cartera para tratar el tema.

Durante la audiencia, Bustillo afirmó que en el exterior se tramitan 13.000 pasaportes por año aproximadamente. “Este pasaporte era uno más”, aseguró el excanciller.

INTERPELACIÓN

Indicó que se realizaron dos reuniones para preparar la interpelación de agosto del año pasado. Sobre la que se realizó en la casona del Prado, propiedad del Ministerio del Interior, Bustillo dijo que estuvieron Ache, el actual canciller Diego Escuder, el asesor presidencial, Roberto Lafluf, entre otros. La primera fue el 19 de agosto de 2022 y fue ahí cuando se enteró de los chats entre Ache y Maciel. "Ahí yo me enteré que se había comunicado, insisto, seguí alimentando mi bronca de que nada me había dicho la señora Ache".

"Se habían comunicado Maciel y Ache a propósito del tema de la interpelación y dieron cuenta que eran simplemente la llamó para conocer algún detenido. Nada más. Fue todo lo que dijeron. Le quitaron trascendencia", sostuvo.

Bustillo indicó que el día antes de la interpelación, el domingo 21 de agosto citó a una reunión en su casa para ajustar detalles "porque había empezado a descubrir, a propósito de lo que surgió de la comunicación entre Maciel y Ache, que había cosas que se me escapaban y yo tenía que ir a poner la cara en la interpelación".

La segunda reunión se realizó el 22 de agosto, el día de la interpelación, por la mañana en el mismo lugar.

PASAPORTE A MARSET

Bustillo aseguró que Ache "tenía que ver" con el pasaporte de Marset y que "por eso le consultaban a ella". "Todos sabían que la que supervisaba Consulares era Carolina Ache".

"Ella dice cualquier cosa. Ha venido diciendo cualquier cosa. Yo ahora vengo a decir la verdad y la verdad está documentada fácticamente. Los hechos están documentados", afirmó y agregó: "Ella concretamente era la representante en la Junta de Drogas -hay documentación que la respalda, hay resoluciones-, era la representante en la Junta de Lavado de Activos, en la CORE, Migración, todos los temas vinculados al área de una forma consular".

También aseguró que Ache omitió parte de los mensajes que intercambió, al darle información a Bustillo.

El exministro afirmó que Ache “tiró un balde de m…” en relación a la reunión que ella mantuvo que Balbi y que intentó involucrarlo a él e “instaló un relato que no se compadece”. Calificó de "una canallada" el "intento vano que todo dependía del ministro".

"Todos sabemos que la única que supo fue Ache" la condición de Marset, de persona vinculada al narcotráfico, dijo Bustillo y calificó como una "hijaputez" el comentario que atribuía a la exdirectora de Asuntos Consulares de Cancillería, Pauline Davies, estar en conocimiento un mes antes que Ache respecto a la condición de narcotraficante de Marset y que recibió un ascenso y que fue enviada al exterior. "Es un desgraciado e injurioso comentario", aseguró.

Bustillo aseguró que Marset "no tenía impedimento" para tramitar el pasaporte uruguayo. "Si hubiera tenido impedimento, entonces estaban todos presos, todos los funcionarios consulares y capaz que alguno del Ministerio del Interior. En este caso, nada. No había ningún impedimento. Y no es discrecional, de ninguna manera puede ser discrecional el decir: 'señor, usted quiere un pasaporte, no se lo doy'".

El exministro remarcó que la Cancillería estaba "obligada a iniciar el trámite del pasaporte" a Marset, de acuerdo a la legislación vigente en ese entonces. "Ahora, si se hubiera sabido que era un narcotraficante peligroso, ahí solamente en esa circunstancia podría caber el famoso artículo 48, una situación excepcional. Es un narcotraficante y lo sabemos, nadie sabía".

RENUNCIA

Bustillo afirmó que fue él quien le presentó la renuncia al presidente Luis Lacalle Pou y le dijo que no podía no aceptarla. "No porque no hubiera nada irregular o ilegal, todo lo contrario, estoy convencido de la correcta actuación de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no es menos cierto que hay un enchastre político, que yo lo vengo padeciendo desde hace un año de parte de estas tres personas. Me parecía que era el momento de decir: 'doy un paso al costado'".

Reiteró que Ache se negó en todo momento a dar los Whatsapp con Maciel y que todos los días iba a su despacho por este tema. "Ella estaba desesperada", dijo. "Me la saqué de encima porque era insoportable. Esa esa la realidad de la historia", agregó.

"Que no mienta más en esto y en todo, si no que al contrario, le di vida a una unidad (en referencia a la Unidad de Género), la doté de recursos y seguimos avanzando en el tema", acotó.

Bustillo concluyó la audiencia afirmando: “No mentí en el Parlamento, ratifico absolutamente todo lo que dije en la interpelación y es claro que ningún funcionario, con la excepción de Ache pero no lo vinculó al pasaporte porque no hizo nada, conocíamos quién era Marset, la peligrosidad o el hecho que seguía manteniendo actividades de narcotráfico. Nadie lo sabía mientras la tramitación del pasaporte. La única persona que tuvo un alerta fue la señora Carolina Ache”.