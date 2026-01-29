RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DEL INTERIOR

Buscan a un hombre de 41 años por el homicidio de un joven en Canelones

El sospechoso buscado por la Policía es José Miguel Rodríguez Motta. El crimen ocurrió el martes en Canelones.

BUSCADO-POR-HOMICIDIO-CANELONES

Un hombre de 41 años es buscado como sospechoso del homicidio de un joven de 28 años en Canelones. El crimen ocurrió el pasado martes, en Continuación Tomás Berreta y Campeones Olímpicos.

Pasadas la 1:30 de la madrugada, la Policía llegó al lugar del crimen, por alerta de disparos. Allí, encontró a la víctima sin vida en la calle.

En la escena hizo pericias la Policía Científica y estuvieron autoridades policiales y efectivos del Departamento de Homicidios local.

Ex Comcar, carcel Santiago Vázquez.
Seguí leyendo

Un preso fue asesinado en el ex Comcar: su compañero de celda lo atacó con un corte carcelario

La Jefatura de Policía de Canelones informó que el fallecido tenía antecedentes penales por drogas y violencia doméstica, además estaba requerido por violencia doméstica.

image
Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Focouy.
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos
SE REALIZARON ALLANAMIENTOS

Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente disparaba con un fusil de asalto y resultó herido por la Policía
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas

Te puede interesar

Orsi partió para su misión a China: Están dadas las condiciones para concretar acuerdos, dijo Lubetkin video
GOBIERNO

Orsi partió para su misión a China: "Están dadas las condiciones para concretar" acuerdos, dijo Lubetkin
TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
TELEVISIÓN

TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol

Dejá tu comentario