Buscan a un hombre de 41 años por el homicidio de un joven en Canelones

Un hombre de 41 años es buscado como sospechoso del homicidio de un joven de 28 años en Canelones. El crimen ocurrió el pasado martes, en Continuación Tomás Berreta y Campeones Olímpicos.

Pasadas la 1:30 de la madrugada, la Policía llegó al lugar del crimen, por alerta de disparos. Allí, encontró a la víctima sin vida en la calle.

En la escena hizo pericias la Policía Científica y estuvieron autoridades policiales y efectivos del Departamento de Homicidios local.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que el fallecido tenía antecedentes penales por drogas y violencia doméstica, además estaba requerido por violencia doméstica. image

