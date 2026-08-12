El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para ubicar a Maximiliano Andrés Acosta Bermúdez, requerido por el homicidio de un hombre de 39 años con antecedentes penales por rapiña, hurto, receptación y drogas, hallado muerto con un disparo en la espalda al lado de un contenedor de residuos en la mañana del 25 de julio en la zona de la Costanera de San Carlos, en Maldonado.
Buscan a joven requerido por el homicidio de un hombre hallado con un disparo junto a un contenedor
Maximiliano Andrés Acosta Bermúdez, tiene 23 años, es de complexión delgada, tiene un tatuaje en su pómulo derecho y tatuajes en las manos, según la descripción aportada por la Policía.
Acosta Bermúdez tiene 23 años, es de complexión delgada, tiene un tatuaje en su pómulo derecho y tatuajes en las manos, según la descripción aportada por la Policía.
En caso de aportar información, comunicarse al Servicios de Emergencias 911 las 24 horas, al 0800 5000 para realizar la denuncia anónima, a través de la página web minterior.gub.uy o en forma presencial en la seccional policial más próxima.
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