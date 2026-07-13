BTG Pactual concretó la compra de HSBC y opera en Uruguay desde el viernes

El banco HSBC pasó a operar Grupo BTG Pactual, luego de que se concretara la compra con la aprobación del 100% de la transacción por parte del Banco Central del Uruguay.

En un comunicado en la web de HSBC se aclara que "este cambio de marca no afectará la continuidad de los productos, servicios ni canales de atención, los cuales continuarán funcionando con total normalidad".

El banco BTG Pactual tiene sede en Brasil y operaciones en varios países de Latinoamérica y Europa. El anuncio de la compra fue en el 28 de julio de 2025, con una operación por 175 millones de dólares. Este fin de semana posterior al 10 de julio de 2025, los usuarios de HSBC pudieron ver el cambio en la web y en la aplicación bancaria, que ahora es operada por BTG.

En Uruguay operan ahora dos bancos estatales, el República (BROU) y el Hipotecario (BHU), en tanto hay nueve privados: Banco Bandes (Venezuela), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, España), Banco de la Nación Argentina (Argentina), Banco Itau (Brasil), Banco Santander S.A. (España), Banque Heritage (Suiza), Citibank N.A. (Estados Unidos) y Scotiabank (Canadá). El banco HSBC (Reino Unido) pasó a ser BTG Pactual (Brasil).

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