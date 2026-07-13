RECIBÍ EL NEWSLETTER
CON AVAL DEL BANCO CENTRAL

BTG Pactual concretó la compra de HSBC y opera en Uruguay desde el viernes

"Este cambio de marca no afectará la continuidad de los productos, servicios ni canales de atención, los cuales continuarán funcionando con total normalidad", aclararon en un comunicado.

hsbc-banco

El banco HSBC pasó a operar Grupo BTG Pactual, luego de que se concretara la compra con la aprobación del 100% de la transacción por parte del Banco Central del Uruguay.

En un comunicado en la web de HSBC se aclara que "este cambio de marca no afectará la continuidad de los productos, servicios ni canales de atención, los cuales continuarán funcionando con total normalidad".

El banco BTG Pactual tiene sede en Brasil y operaciones en varios países de Latinoamérica y Europa. El anuncio de la compra fue en el 28 de julio de 2025, con una operación por 175 millones de dólares. Este fin de semana posterior al 10 de julio de 2025, los usuarios de HSBC pudieron ver el cambio en la web y en la aplicación bancaria, que ahora es operada por BTG.

produccion industrial cae 3,5% en mayo, por frigorificos y otras agroindustrias
Seguí leyendo

Producción industrial cae 3,5% en mayo, por frigoríficos y otras agroindustrias

En Uruguay operan ahora dos bancos estatales, el República (BROU) y el Hipotecario (BHU), en tanto hay nueve privados: Banco Bandes (Venezuela), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, España), Banco de la Nación Argentina (Argentina), Banco Itau (Brasil), Banco Santander S.A. (España), Banque Heritage (Suiza), Citibank N.A. (Estados Unidos) y Scotiabank (Canadá). El banco HSBC (Reino Unido) pasó a ser BTG Pactual (Brasil).

Temas de la nota

Lo más visto

video
SAN JOSÉ DE MAYO

Ataque a tiros en boliche deja a un hombre herido y a dos detenidos que intentaron huir armados en un taxi
"CONTEXTO LAMENTABLE"

Imputaron a la propietaria y a la encargada del residencial clandestino de La Unión; van a prisión preventiva por 120 días
ministerio del interior

El 911 recibió llamado con amenaza de muerte a Carlos Negro; el sospechoso fue detenido y confesó
DEBE PRESENTARSE EL 15 ANTE FISCALÍA

Ingresó a casa de su expareja, causó destrozos y agredió a una mujer y a policías; la Fiscalía lo dejó en libertad
RUTA 1 KM 72-SAN JOSÉ

Investigan homicidio: discusión entre dos hombres terminó con uno muerto en establecimiento rural

Te puede interesar

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. video
principio de acuerdo

Puerto de Montevideo: sindicato de TPC levanta el paro y trabajadores retoman tareas habituales
Calificadora advierte: medidas fiscales no son suficientes para estabilizar deuda
MOODY'S

Calificadora advierte: medidas fiscales no son suficientes para estabilizar deuda
Tras agredir a su expareja y a varios policías, un hombre fue detenido, liberado y ahora tiene restricción de acercamiento video
EN CASTILLOS, ROCHA

Tras agredir a su expareja y a varios policías, un hombre fue detenido, liberado y ahora tiene restricción de acercamiento

Dejá tu comentario