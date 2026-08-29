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FINAL ESTE DOMINGO

Bruno Cetraro clasificó otra vez a la final del Mundial de Remo y ya está entre los mejores seis del mundo

El uruguayo Bruno Cetraro sigue haciendo historia y este sábado clasificó a la final del domingo del Mundial de Remo en Ámsterdam.

Bruno Cetraro en la semifinal de este sábado del Mundial de Remo en Ámsterdam. Foto: web oficial del Mundial de Remo.

Bruno Cetraro en la semifinal de este sábado del Mundial de Remo en Ámsterdam. Foto: web oficial del Mundial de Remo.

El remero uruguayo Bruno Cetraro clasificó este sábado a la final de Scull individual masculino del Mundial de Remo que se disputa en Ámsterdam, Países Bajos.

Cetraro llegó tercero en su semifinal, con un tiempo de 6:50.64. y ya es uno de los mejores seis del mundo. La gran final se disputa este domingo a las 14:28 (hora de Ámsterdam).

El remero uruguayo repite en una final, ya que estuvo en la del 2025.

AFP
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El gran candidato a la medalla de oro parece ser el alemán Oliver Zeidler, que según la página oficial del Mundial de Remo, “se muestra absolutamente imbatible” en las competencias realizadas hasta ahora.

El alemán ganó la semifinal en la que Cetraro entró tercero. Zeidler puso un tiempo de 6:45.89.

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