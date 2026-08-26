RECIBÍ EL NEWSLETTER
FÚTBOL ESPAÑOL

Con asistencia de Valverde, Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad y pasa a liderar La Liga

Kylian Mbappé fue el encargado de anotar 3 goles y Vinicius del cuarto que le dieron el triunfo a los dirigidos por José Mourinho.

AFP

AFP

El Real Madrid ganó 4-1 en casa a la Real Sociedad, este miércoles con un triplete de Kylian Mbappé, en un partido aplazado de la primera jornada del campeonato español.

El francés adelantó a los merengues (40'), el croata Luka Sucic puso la igualada para los vascos (44'), pero tres goles de Mbappé (60', 80') y Vinícius (68') dieron la segunda victoria liguera al Real Madrid.

El triunfo permite a los de José Mourinho auparse a la primera posición liguera, desbancando por una mejor diferencia de goles al equipo que ocupaba esa posición, el Sevilla.

penarol y montevideo city torque debutan desde la hora 20.15 por la copa auf uruguay
Seguí leyendo

Peñarol y Montevideo City Torque debutan desde la hora 20.15 por la Copa AUF Uruguay

La Real Sociedad, en cambio, sumó su segunda derrota consecutiva en este inicio de LaLiga, con una dura goleada que le hunde en la clasificación.

Temas de la nota

Lo más visto

Ruben Rada en nota con Subrayado, abril de 2026.
1943-2026

Falleció Ruben Rada, el músico tenía 83 años y había sido internado semanas atrás con una neumonía
SOLO Y A CARA DESCUBIERTA

Esta es la imagen del delincuente que ingresó primero a robar a la sucursal del BROU en Pando
RECUPERARON CAMIONETA DE LA FUGA

Hay un detenido como sospechoso del robo al BROU de Pando; la Policía recuperó la camioneta utilizada en la huida
víctima de 15 años

Hallan a un adolescente asesinado en el barrio Los Sueños, cerca de Manga; hubo más de 50 disparos
HASTA EL VIERNES INCLUSIVE

Aviso a la población por tormentas fuertes y muy fuertes desde el jueves

Te puede interesar

Abierto a todo público y en el Salón de los Pasos Perdidos: los detalles del velatorio de Ruben Rada
EN EL PALACIO LEGISLATIVO

Abierto a todo público y en el Salón de los Pasos Perdidos: los detalles del velatorio de Ruben Rada
El negro Rada, el embajador mundial del candombe, con una trayectoria de 73 años y más de 40 álbumes propios video
FALLECIÓ A LOS 83 AÑOS

"El negro Rada", el embajador mundial del candombe, con una trayectoria de 73 años y más de 40 álbumes propios
Ruben Rada en nota con Subrayado, abril de 2026.
1943-2026

Falleció Ruben Rada, el músico tenía 83 años y había sido internado semanas atrás con una neumonía

Dejá tu comentario