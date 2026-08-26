El Real Madrid ganó 4-1 en casa a la Real Sociedad, este miércoles con un triplete de Kylian Mbappé, en un partido aplazado de la primera jornada del campeonato español.
Con asistencia de Valverde, Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad y pasa a liderar La Liga
Kylian Mbappé fue el encargado de anotar 3 goles y Vinicius del cuarto que le dieron el triunfo a los dirigidos por José Mourinho.
El francés adelantó a los merengues (40'), el croata Luka Sucic puso la igualada para los vascos (44'), pero tres goles de Mbappé (60', 80') y Vinícius (68') dieron la segunda victoria liguera al Real Madrid.
El triunfo permite a los de José Mourinho auparse a la primera posición liguera, desbancando por una mejor diferencia de goles al equipo que ocupaba esa posición, el Sevilla.
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La Real Sociedad, en cambio, sumó su segunda derrota consecutiva en este inicio de LaLiga, con una dura goleada que le hunde en la clasificación.
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