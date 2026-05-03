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Bajo la luna llena, la colombiana Shakira cantó a una marea humana en la playa de Rio de Janeiro

Además de interpretar éxitos como "Hips don't lie", "La bicicleta", "La tortura" y "Estoy aquí", sumó las participaciones de Caetano Veloso, Maria Bethania y Anitta.

Shakira en Río de Janeiro. Foto: AFP

Shakira en Río de Janeiro. Foto: AFP

Shakira en Río de Janeiro. Foto: AFP

Shakira en Río de Janeiro. Foto: AFP

Shakira en Río de Janeiro. Foto: AFP

Shakira en Río de Janeiro. Foto: AFP

Shakira en Río de Janeiro. Foto: AFP

Shakira en Río de Janeiro. Foto: AFP

Bajo la luna llena, la estrella del pop latino Shakira deleitó este sábado a una marea humana en la icónica playa de Copacabana en Rio de Janeiro, durante más de dos horas cargadas de hits y palabras de amor por Brasil.

Una loba - como se conoce a la cantante colombiana- formada con drones se proyectó en el cielo minutos antes de su aparición en el escenario pasadas las 23:00, con más de una hora de retraso.

Shakira subió a tarima vestida con los colores brasileños, en medio del chasquido de abanicos del público.

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"Dos millones de personas. La Loba hizo historia en Rio", publicó en X el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, quien citó como fuente al órgano oficial de turismo Riotur.

"¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa", saludó a su gente Shakira, en impecable portugués y sobre un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados.

Además de interpretar éxitos como "Hips don't lie", "La bicicleta", "La tortura" y "Estoy aquí", sumó las participaciones de los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethania, leyendas de la música popular de Brasil, y la estrella pop brasileña Anitta, con quien bailó funk de estilo local.

Con este show en el que cambió diez veces de vestuario, la artista de 49 años ha seguido los pasos de Madonna, que actuó en estas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores.

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