Brian Rodríguez sobre Cabo Verde: "Vimos el partido contra España y lo hicieron de buena manera, esperamos que no haya sorpresas"

Brian Rodríguez fue el jugador de la Selección Uruguaya que habló este sábado de noche en conferencia de prensa tras llegar a Miami para el partido de este domingo ante Cabo Verde, en la segunda presentación de la Celeste en el Mundial 2026 de Norteamérica.

“Venimos de buena forma, hicimos una gran semana. Trabajamos muy bien”, fue lo primero que dijo el uruguayo que juega en México.

Contó que está “muy feliz” por cumplir “el sueño de jugar una Copa del Mundo”. “Me causa mucho orgullo a mi y a mi familia”, agregó.

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Sobre su posición en la cancha si le toca jugar, agregó: “Con Marcelo (Bielsa) hemos rotado mucho la posición, lo hemos hablado mucho, no tengo problema con los perfiles, sea lo que sea voy a dar lo mejor de mi y Marcelo lo sabe”.

Y sobre Cabo Verde agregó: “Vimos el partido contra España y creo que lo hicieron de buena manera, esperamos que no haya sorpresas”.