Brasil empata con Venezuela y se va silbado: el VAR anula dos goles a la "canarinha"

Las huestes de Rafael Dudamel resistieron con casi todos sus hombres los embates brasileños y cuando no les alcanzó, apareció un seguro Wuilker Faríñez en el arco para ahogar una y otra vez el grito de gol de los 45.000 espectadores presentes en el Arena Fonte Nova de la capital de Bahia.

A primera hora, en el otro partido de la segunda fecha del Grupo A, en un estadio Maracaná con menos de veinte mil espectadores que quedó gigante, Perú le ganó 3 a 1 a Bolivia y dio un paso de gigante para clasificar a cuartos de final.

Marcelo Martins de penal a los 28 minutos había adelantado a Bolivia, pero Paolo Guerrero a los 45, Jefferson Farfán a los 55 y Edison Flores a los 90+6 dieron vuelta el marcador para alegría de los hinchas peruanos que llegaron al mítico estadio de Rio de Janeiro.

Así las cosas, Brasil y Perú comandan el Grupo A con cuatro puntos cada uno, seguidos de Venezuela con dos y Bolivia cierra las posiciones sin unidades.

El sábado, en la última fecha de la serie, Brasil chocará con Perú en Sao Paulo y Venezuela ante Bolivia en Belo Horizonte. Ambos partidos se jugarán a las 16 locales

- Extrañando a Neymar -

Jugarle de igual a igual a Brasil es suicida, había advertido el entrenador vinotinto, Rafael Dudamel.

Y vaya si cumplió con su palabra.

Dudamel plantó un cerrojo de nueve hombres cercando su área y dejó en ofensiva a un solitario Salomón Rondón que se debatió como pudo ante la defensa auriverde.

Pero la estrategia le dio sus frutos y Brasil pocas veces pudo poner a sus delanteros con opciones claras de gol y cuando eso ocurrió, apareció Faríñez.

Con el paso de los minutos la Canarinha pareció comenzar a extrañar a su estrella Neymar, que lesionado en un tobillo se perdió la Copa América y su ausencia esta noche no se pudo disimular.

La euforia del triunfo 3-0 sobre la débil Bolivia en el debut dejó paso a la preocupación, porque en Salvador la Vinotinto demostró que una cosa es Brasil con Neymar -capaz de abrir cualquier cerrojo con su técnica y regate- y otra muy distinta sin él.

"Un jugador como Neymar siempre va a hacer falta", afirmó el DT de Brasil, Tite, tras el partido.

Además, el VAR no estuvo de lado de la Canarinha.

Dos goles, uno de Gabriel Jesús, a los 60 minutos, y otro de Philippe Coutinho, a los 86, fueron anulados a instancia del VAR en ambas situaciones por fuera de juego de Roberto Firmino.

"Bienvenido el VAR, que viva el VAR. Contra Perú y hoy contra Brasil nos hemos visto beneficiados, pero cuidado, no es que nos hayan regalado nada, se hizo justicia y hay que seguir confiando en los que imparten justicia", dijo Dudamel en rueda de prensa postpartido.

Tite coincidió con Dudamel: "Los goles fueron bien anulados. El VAR estuvo correcto. No tengo absolutamente nada que reclamar. Hubo justicia".

- Depredador vs Turbomán -

Y si el lunes el 'Turbomán' Eduardo Vargas hizo dos goles en la victoria de Chile sobre Japón por 4-0, en partido del Grupo C, para pasar a ser el máximo goleador en actividad en la Copa América, este martes Paolo Guerrero le respondió y con su tanto ante Bolivia también llegó a 12 tantos en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Ambos parecen decididos a alcanzar al brasileño Zizinho y al argentino Norberto 'Tucho' Méndez que con 17 goles cada uno son los goleadores históricos de la Copa América.

"Más importante es el trabajo en equipo, mas allá de lo que pueda conseguir individualmente. Yo me siento muy feliz por el sacrificio del equipo", dijo Paolo Guerrero, que le restó importancia su logro personal.

El 'Depredador' Guerrero apareció este martes cuando su equipo más lo necesitaba. Recibió un pase largo, encaró al portero Carlos Lampe, lo dejó por el camino y con el arco desguarnecido marcó el empate de Perú cuando se moría el primer tiempo.

"Sabía que tenía que llegar, decidí sacarlo al arquero y pude convertir", destacó el atacante del Inter de Porto Alegre.

Por si fuera poco, a los diez minutos de iniciado el complemento asistió a la 'Foquita' Farfán con un centro ezquisito para que éste anotara de cabeza el segundo tanto inca y encarrrilara el triunfo de los de Gareca.

- Scaloni le busca la vuelta -

Y mientras tanto, Lionel Scaloni esconde sus cartas mientras medita los cambios a realizar para recuperar el juego de Argentina de cara a su decisivo choque de mañana miércoles contra Paraguay por la segunda fecha del Grupo B.

Dos de los 'sacrificados' serían los históricos Ángel Di María y Sergio Agüero, que defeccionaron en la derrota 2-0 frente a Colombia en el debut.

"Si hacemos cambios será por la búsqueda del partido (...). No hablamos de dudas. Tenemos claro cómo vamos a jugar, pero hasta mañana no lo vamos a decir, porque hay jugadores que no están al 100%", afirmó el DT de la Albiceleste, que contra todo pronóstico está contra las cuerdas y solo le sirve el triunfo contra Paraguay.