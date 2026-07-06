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Brasil defiende "integridad" de árbitro cuestionado por Trump en el caso Balogun

"La Confederación Brasileña de Fútbolrechaza cualquier insinuación que ponga en duda la integridad de Raphael Claus. Es un profesional ejemplar", señala un comunicado.

Raphael Claus en el partido entre Estados Unidos VS Bosnia. Foto: AFP

Raphael Claus en el partido entre Estados Unidos VS Bosnia. Foto: AFP

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) defendió este lunes la "integridad" del árbitro brasileño Raphael Claus, después de que el presidente Donald Trump lo calificara de "sospechoso" en medio del revuelo por el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun.

Expulsado por Claus en el partido de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, Balogun fue habilitado por la FIFA para jugar este lunes en octavos contra Bélgica.

"No existe nada en su historial que lo desacredite o que fundamente sospecha alguna", dijo la CBF en un comunicado enviado a la AFP.

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"La CBF rechaza cualquier insinuación que ponga en duda la integridad de Raphael Claus. Es un profesional ejemplar".

Trump reconoció que pidió en una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se revisara la decisión de expulsar y suspender a Balogun por una entrada sobre Tarik Muharemovic.

El presidente estadounidense arremetió a la vez contra Claus, al decir que era "un poco sospechoso si revisan su pasado".

Claus "es reconocido mundialmente como uno de los mejores árbitros en activo y cuenta con una trayectoria marcada por la excelencia técnica, la conducta ética y un respeto absoluto hacia el deporte", reaccionó la CBF.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a dar marcha atrás en la suspensión firme de Balogun por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año".

La decisión ha generado fuertes protestas.

La UEFA consideró que la FIFA cruzó "una línea roja" y la Federación Belga de Fútbol presentó un recurso contra la readmisión de Balogun, que fue rechazado este lunes por la Comisión de Apelación de la FIFA.

FUENTE: AFP

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