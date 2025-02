Boric expresó "profundo respeto" por Lacalle Pou y destacó "afinidad ideológica" con Orsi

Boric se refirió a la afinidad ideológica con Yamandú Orsi . "En el marco de esta afinidad ideológica, creo que tenemos que ser muy firmes, muy frontales y esperanzadores también en la defensa de la democracia", indicó. "Estamos en un momento donde en toda América Latina y en el mundo se tambalea un principio que es demasiado importante en política y sociedad que es no sembrar el odio", agregó. El mandatario chileno manifestó resistencia a quienes siembran el odio para hacer política e instó oponerse con políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los pueblos. "Con Yamandú, no me cabe ninguna duda, que vamos a trabajar firmes en la integración de América Latina", acotó.

Boric visita este lunes Uruguay para saludar y despedirse de Lacalle Pou y aprovechó la ocasión para ir hasta la chacra de Rincón del Cerro para un encuentro con José Mujica y Lucía Topolansky. Expresó mucho cariño, admiración y respeto por Mujica y Topolansky, a quienes catalogó como "referentes de convicción, honestidad, principios, de no olvidarnos de dónde venimos y por qué estamos en la lucha política".

Sobre la reunión con Mujica y Topolansky, que duró una hora y media, destacó la "energía, alegría y ánimo" del expresidente. "Es realmente emocionante", dijo y reconoció que se va "con muchas ideas de futuro".

"Acá no se trata de estar haciendo nostalgia de un pasado que ya no volverá, sino cómo enfrentamos el futuro y cómo ante las amenazas a la democracia que hoy día estamos viendo en el mundo y cerca, cómo logramos ponernos de pie y ofrecer una alternativa que tenga esperanza, motivación y que no sea solo queja o denuncia, que le entregue a la gente un mejor vivir", dijo Boric respecto a los consejos de Mujica durante el encuentro.

Además, le recomendó "avanzar pasito a pasito para no desbarrancarse". "Siento que de alguna manera en nuestro país hemos estado siguiendo ese consejo", dijo. "No se puede conseguir todo lo que uno le gustaría de una, pero en la medida que avancemos y no solo en materia ideológica sino en mejorarle la calidad de vida a nuestro pueblo, uno puede decir que va en la dirección correcta", agregó.

Agradeció a Mujica y Topolansky por la reunión y el cariño y la experiencia expresado.

VENEZUELA

El presidente chileno se refirió este lunes a las relaciones entre Chile y Venezuela. "No tengo ninguna duda de que en Venezuela se robaron la elección. No tengo ninguna duda de que en Venezuela hoy día hay una dictadura que persigue a quienes piensan distinto", afirmó.

En Chile, sospechan que el militar venezolano Ronald Ojeda, refugiado político y opositor, fue secuestrado y asesinado en Santiago en una acción en la que el gobierno de Nicolás Maduro estuvo involucrado. Si se confirman las sospechas, el gobierno de Boric recurrirá a la Corte Penal Internacional. “De confirmarse, es gravísimo”, dijo Boric en relación a la acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente como una violación a la soberanía y los derechos humanos.

"Por decisión del gobierno de Venezuela no hay relaciones", indicó el presidente chileno. Boric cree en la diplomacia e insta a pensar en los pueblos y no en la relación entre presidentes. Aseguró que seguirá atendiendo la situación de los chilenos en Venezuela tras la expulsión de los diplomáticos y el cierre de los consulados.

MERCOSUR

Boric también fue consultado por el acuerdo entre el Mercosur con la Unión Europea para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC). Expresó su satisfacción por el avance logrado. "Veo con buenos ojos el Mercosur y ojalá avancemos en mejor integración con América Latina y América del Sur en particular", enfatizó.