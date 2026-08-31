Bordaberry propuso cambios en artículo de Rendición sobre conflictos de intereses de médicos y laboratorios

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, compareció este lunes a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que estudia la Rendición de Cuentas.

Uno sobre los conflictos de intereses entre los médicos y los laboratorios o los médicos directores de las mutualistas y ciertos servicios que rentan a diferentes mutualistas.

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"Hay uno que es un artículo bien intencionado pero mal redactado. Obliga a los médicos o a los laboratorios a declarar cuando se le da transferencia de valor, es decir, algún tipo de pago o cualquier cosa, porque de repente a partir de eso se puede recomendar un medicamento. Y yo creo que eso es una tibieza tremenda, porque uno no le pone sanción. Le hemos dicho al Ministerio que hay que realmente ir por lo que se llama el conflicto de interés y el médico no puede en ningún país del mundo recibir dinero, premios, de un laboratorio, de un importador, y después recomendar ese medicamento", dijo.

En esa línea agregó que también corresponde para las mutualistas. "No puede ser que haya gente de los dos lados del mostrador", indicó. El proyecto de ley que propone el senador Bordaberry señala que "si se viola ese conflicto de interés es un delito".

También habló sobre el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y los juicios de amparo, señaló que este año hubo un récord de 2.600 acciones y que el Estado uruguayo tiene que atender este problema.

A propósito, el senador oficialista Daniel Borbonet, respondió a estos temas.

"Se está trabajando y mucho en ese tema. Por lo tanto, hay desafíos que ya se empezaron a trabajar", indicó.

También habló sobre los tiempos de espera. "Dentro de las metas prestacionales para las instituciones, está justamente colocar los tiempos de espera. Creo que eso es un indicador muy importante, para poder determinar qué instituciones están cumpliendo o no y cumplirán o no los tiempos necesarios, tanto para medicina general como para especialistas", señaló.