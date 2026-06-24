Bordaberry, Bayardi y Martinelli expusieron en ADM, con la seguridad pública como tema sobre la mesa

Pedro Bordaberry, José Bayardi y Nicolás Martinelli expusieron sobre seguridad en un nuevo desayuno de ADM que se llevó a cabo este miércoles, donde la temática era "Seguridad pública, el desafío de todos".

El ex ministro de Defensa por el Frente Amplio, Bayardi dijo estar de acuerdo con el ministro Negro respecto a la lucha contra en narcotráfico, pero que igualmente hay que combatirlo.

"La guerra contra las drogas en realidad es una batalla perdida. Reafirmo lo que dijo el ministro del Interior, y esto no se contrapone a que haya que combatir al narcotráfico con todo lo que se tenga a mano, porque desestructura la sociedad", dijo Bayardi.

A su turno, Bordaberry, cuestionó al ministro del Interior. Aseguró que hay un problema de gestión y manifestó que la batalla contra él narcotráfico no está perdida.

"Acá hay un problema muy grave, el sistema político no tiene sentido de la urgencia. Hay un ministro que no responde. Y voy a probarlo. Hay un cronograma de promesas incumplidas. Y les voy a decir algo que para mí es la solución del tema de la reincidencia, que es crear el Instituto Nacional de Rehabilitación fuera del Ministerio del Interior. Quiero decirlo bien fuerte: la batalla no está perdida. Lo que sí si no cambiamos, no vamos a poder salir, ese va a ser el desafío", dijo.

Nicolás Martinelli, se refirió a la posibilidad de que se utilicen vehículos del ejército para patrullar algunos barrios. El ex ministro manifestó que es una herramienta que se puede utilizar pero hay que coordinar entre las diferentes carteras.

"Yo entiendo la traba ideológica que hay en la izquierda, porque el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, el secretario de Presidencia, el excandidato Daniel Martínez y cuantos otros más, todos y cada uno de ellos se opusieron siempre, por razones ideológicas, a que los militares colaboraran con la Policía. Hay otros países que lo hacen y es una herramienta válida. No va a funcionar por sí sola. Tienen que funcionar otros elementos", señaló.