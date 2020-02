“Lo más significativo de la ley son otras cosas y no lo de seguridad. Son las cuestiones laborales, las empresas del Estado, Colonización, la liberación de importación de combustible, lo que puede incidir el salario en las jubilaciones, eso es lo más importante. Ustedes me preguntan por la seguridad porque es lo que integré hasta el momento, pero la seguridad no es lo central de la ley”, afirmó.

El ministro adelantó cuál será su actuación en el Parlamento.

“No voy a integrar la Comisión de Seguridad del Senado. Se lo dije a Larrañaga, no lo voy a interpelar. Creo que el problema que tengo con el proyecto de seguridad no es con el senador Larrañaga, es con el proyecto de la coalición multicolor”.

Sobre reunión de Larrañaga con los futuros jefes de Policía, sostuvo que pretende conocer acerca del despliegue territorial.